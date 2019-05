Culture | Carton plein pour le festival du cerf-volant et du vent de Châtelaillon-plage !

24/04/2019 | Des dizaines de milliers de curieux ont déambulé ce week-end Boulevard de la Plage pour assister au 26-ème Festival International du cerf-volant et du vent

A Pâques, il est de coutume de chercher les œufs cachés dans les jardins. Et bien, à Châtelaillon-Plage, ce sont les cerfs-volants les stars du week-end pascal ! En effet, du 20 au 22 avril, la cité balnéaire a accueilli son 26ème Festival International du Cerf-Volant et du Vent. Cette année encore, vols en formation, ballet aérien, ateliers enfants, démonstrations de sports extrême, baptêmes, séances de dédicaces ont rythmé ces trois jours de fête pour le plus grand plaisir des petits comme des grands !

Baleines, pieuvres et méduses…. Vaches, chats et grenouilles... Des animaux XXL ont habillé le ciel châtelaillonnais pendant trois jours, du 20 au 22 avril, à l’occasion du 26ème Festival International du Cerf-Volant et du Vent. Ces géants du ciel, des cerfs-volants XXL, ont volé ainsi grâce à une centaine de cervolistes amateurs et passionnés et à plus de 140 associations venues de toute la France. Ainsi, huit heures par jour, ils ont envahi la grisaille pascale.







Les sensations fortes étaient également de la partie grâce à l'Équipe de Voltige de l'Armée de l'Air et à son avion voltigeur. A bord du cockpit, un tout jeune pilote d’à peine 30 ans, le lieutenant Florent Oddon, accompagné du capitaine Sébastien Berneyron et du sergent-chef Julien Barrière. Loopings, vrilles et décrochages ont dessiné le ciel châtelaillonnais. Dans les airs toujours, Gilles Carter, passionné d’aviation et ancien commandant de bord, a volé, le 22 avril, à bord de son Morane Saulnier 317, un appareil d'entraînement biplace qui a enregistré son premier vol en octobre 1932. Aussi, portés par le vent, les sportifs de haut-niveau ont présenté des démonstrations de kite-surf, kite-jump, char à cerf-volant et mountainboard, comme le champion de kite surf, Antonin Rangin qui enseigne à l’année cette discipline au sein de la Chatel Kite School. Des baptêmes de char à cerf-volant étaient également proposés, accompagnés d’un moniteur émérite pour une balade en bord de mer insolite.







Comme à chaque édition, des invités de marque étaient conviés. Pour ce 26ème millésime, les Américains Scott et Marilynn Hampton ont exposé leurs pièces colorées et graphiques. D’autres cervolistes créateurs ont pu faire découvrir leurs œuvres d'art, entre rêve et poésie, où des piments se mêlaient aux coquelicots, aux fantômes, aux poissons rouges, ou encore à des arches scintillantes signés de passionnés. Bref, cette année encore, le Festival International du cerf-volant et du vent a tenu toutes ses promesses et malgré la grisaille le public a bien répondu présent !









Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : SR - YR