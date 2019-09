« Celle qui vient » : Allain Glykos à La Machine à Lire

François Bayrou et la leçon de chose municipale de Bordeaux

Ah! Ces élections municipales...Elles agitent les esprits et aiguisent les appétits. Rien que de très normal et plutôt heureux comme nous l'évoquions, voilà une semaine, en soulignant l'importance première du maire et son équipe au service d'une démocratie vivante à proximité du citoyen. Justement, un maire et pas n'importe lequel - François Bayrou - est venu le rappeler, ce dimanche, au coeur du "Campus des territoires " aux Marcheurs de France et de Navarre avec un de ces malins plaisirs, à peine dissimulé, qui n'appartiennent qu'à lui : » « Une élection municipale n’est pas une élection partisane, une élection d’étiquette. Elle est celle de la proximité, de la reconnaissance, de la confiance d’une population pour son Maire. La légitimité ne vient pas d’en haut, elle vient du territoire » Leçon de chose politique à usage de ces alliés nationaux de la Macronie si souvent impatients, sous la houlette d'un président qui pense à 2022 et est pressé d'investir quelques citadelles de l'ancien monde...