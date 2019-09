Culture | Corto Maltese : le marin fait escale à Bordeaux

05/09/2019 | Pascale Binant, médiatrice de l'exposition accueille le public du mercredi au samedi et propose une visite guidée à 16h.

A l'occasion de l'ouverture du parvis Corto Maltese, l’Établissement Public Bordeaux-Euratlantique, aménageur du quartier éponyme, a décidé de mettre à l'honneur le célèbre marin au travers d'une exposition atypique. Une invitation au voyage composée de reproductions de planches et d'aquarelles, de vidéos, de livres et d'objets insolites pour découvrir (ou redécouvrir) cet aventurier séducteur et ambigu, qui né sous la plume d'Hugo Pratt en 1967, est aujourd'hui un des personnages culte du neuvième art.

Organisée à l'occasion de l'ouverture du parvis portant le nom du célèbre marin, l'exposition consacrée à Corto Maltese offre au public une immersion totale dans l'univers envoûtant de cet aventurier aux multiples facettes. Un nom qui ne doit d'ailleurs rien au hasard. Plusieurs raisons ayant motivé ce choix : pour rendre hommage à l'histoire maritime de la ville, marquer l'identité culturelle et créative du quartier en référence au champ de la Bande Dessinée (Bordeaux est la deuxième ville de la BD après Angoulême) et enfin, faire écho à l'esplanade du Professeur Tournesol située à Bacalan.

Déjà de passage en Gironde lors de la première guerre mondiale, Corto revient donc, pour le plus grand plaisir de ses fans, lors d'une Escale Bordelaise qui le conduit cette fois à la Halle Boca. Ses aventures s’étalant, pour l'occasion, sur d'immenses panneaux. « On le suit alors au fil de ses pérégrinations et donc de ses rencontres avec des personnages tous plus hauts en couleur les uns que les autres », précise Pascale Binant, médiatrice de l'exposition. « C'est aussi une question de contexte et d'époque : Pratt le fait évoluer durant le premier quart du vingtième siècle. Il est donc témoin des grands événements de son temps. A travers ses voyages, Pratt décrit et resitue le monde à cette époque...Et donne aussi son avis sur la question. Il y a un côté témoignage et en même temps, c'est intemporel », poursuit-elle.

Des bouleversements qui vont engendrer un nouvel ordre mondial où, paradoxalement, Corto n'aura plus sa place. « On est au début du vingtième siècle mais ça aurait pu être le dix-neuvième. On est sur ce genre de personnage, un peu voyou mais aussi chevaleresque et c'est ça qui n'est plus possible après : cette ambiguïté, cette dualité ».

Romantique mais jamais sentimental, anti-héros revendiqué ou gentilhomme de fortune oscillant entre la piraterie et la défense de grandes causes, Corto Maltese, quatorze albums plus tard, demeure toujours insaisissable.

Un des personnages culte du neuvième art que cette exposition, véritable invitation au voyage, invite à découvrir.

Corto Maltese, Escale Bordelaise

A voir jusqu'au 19 septembre à la Halle Boca

Du mercredi au samedi, de 13h30 à 18h30

Visite guidée à 16h

Entrée libre



Par Emmanuelle Diaz

Crédit Photo : ED