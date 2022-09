Culture | Cristal Production fête ses 30 ans : récit d'une "success story"

02/09/2022 | Cristal Production, c’est une jolie « success story » locale dans l'univers de la production musicale, et qui tient à son ancrage charentais maritime.

Vendredi 2 septembre, Cristal Production met les petits plats dans les grands pour fêter comme il se doit ses trente ans d’existence dans la production de spectacles. La société coopérative invite le public à venir assister à une soirée de concerts gratuits à la Friche du Gabut de La Rochelle avec les artistes Tom Leeb et le groupe de pop folk Télégram. Mais Cristal Production, c’est surtout une belle aventure humaine provinciale, des valeurs partagées.

La production musicale, une histoire de centralisatisme parisien ? La capitale dispose de nombreuses salles de spectacle, de réseaux d’intermittents du spectacle, de studios d’enregistrement. Cristal Production prouve pourtant qu’il y aussi de la place en province pour soutenir la diffusion musicale. En particulier en Charente-Maritime, à La Rochelle et Rochefort. Grâce à la folie douce et à l’audace d’Eric Debègue, son créateur, Cristal Production accompagne depuis 3 décennies, de nombreux artistes dans leur souhait de se produire sur scène et en tournée : Les Hurlements d’Léo, Yvan Le Bolloch, Tom Leeb, pour n’en citer que quelques-uns…



Tout débute en 1992 quand Eric Debègue, alors "simplement" artiste comédien et danseur, se heurte à la difficulté de réunir des subventions, des aides, de dégoter une scène sur un simple nom. Avec deux copains musiciens, il crée l’association Cristal Production. Ils sont bientôt rejoints par d’autres artistes, mais aussi des techniciens et des bénévoles. Ensemble, ils mutualisent des compétences, partage des besoins mais surtout trouvent des réponses communes. La structure, bien qu’associative encore, permet aux artistes et aux techniciens d’être déclarés et rémunérés dans la légalité, de trouver des lieux de répétition, de création.

En 2012 : changement de braquet

Fort de ce développement et surtout des valeurs partagées par ceux qui ont fait fonctionner l’association pendant vingt ans autour d’Eric et des membres fondateurs, la structure devient en 2012 une Société Coopérative d’Intérêt Collectif. A l’époque, Cristal Production est l’une des premières structures culturelles de la région Poitou-Charentes, voire de France, à choisir ce statut tout nouveau.

La SCIC compte aujourd’hui 60 associés répartis en cinq collèges : artistes, salariés, collectivités publiques, organisateurs, autres contributeurs. Son conseil d’administration est composé de deux salariés permanents, deux artistes, deux organisateurs, deux contributeurs.

Par sa forme juridique et le projet qu’elle porte, elle incarne les valeurs de cohésion sociale et d’efficacité économique avec notamment le droit de vote (1 personne = 1 voix), la gestion désintéressée, la capacité d’action donnée à chacun, une autonomie et la liberté d’adhésion, une mutualisation entre les associés, une priorité donnée au projet plutôt qu’au profit, une action collective au profit d’un territoire ou d’un secteur d’activité.





De Cristal Production à Cristal Group

En parallèle de Cristal Production, Eric Debègue crée Cristal Groupe il y a 25 ans, une maison d'édition spécialisée dans la musique à l'image, et rachète le studio d’enregistrement l’Alhambra à Rochefort. Trois labels de musique y trouvent leur écrin : Cristal Records, le label de tous les jazz, 10h10, le label de chansons françaises, de variété internationale et de musique du monde et enfin BO original : le label des musiques de film pour lequel Cristal Groupe n’en finit pas d’être nommé dans les festivals et les cérémonies de remise de prix cinéma et télé.

L’Alhambra Studios à Rochefort se taille aussi la part du lion et acquiert une excellente réputation dans le milieu de l’enregistrement de musique et d'images. La qualité de son acoustique et son orchestre dédié, ses studios innovants de post-production image et son, en font un lieu unique en France qui réunit la musique, l’image et le son.





Sans cesse se réinventer

Au sortir du Covid et de deux ans de pandémie durant laquelle le secteur culturel a connu de grandes difficultés, malgré des aides conséquentes débloquées par l’Etat, Eric Debègue veut croire que la production de spectacles vivants a de belles heures et même de belles années devant elle. « C’est un secteur où il faut sans cesse se réinventer » dit-il. L’aspect économie sociale et solidaire pèse de tout son poids dans cet avenir à créer. Avant la soirée de fête ce 2 septembre, l’après-midi est consacrée à des ateliers et débats sur le thème : « La coopération au cœur » au Musée Maritime de La Rochelle. On l’aura compris, avec Cristal Production, le spectacle et la musique, c’est avant tout une question de cœur.



Par Virginie Valadas

Crédit Photo : Virginie Valadas