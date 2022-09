Culture | Une pléiade de stars à La Rochelle pour le Festival de la fiction télé

08/09/2022 | Le Festival de la Fiction télé de la Rochelle attire les visiteurs en nombre. Ils viennent assister à des projections gratuites espérant aussi croiser leur comédien préféré.

Le vieux port de La Rochelle se prépare à recevoir du 13 ou 18 septembre, une pléiade de stars mais aussi de réalisateurs, producteurs, scénaristes, directeurs de chaîne et professionnels des plateformes de streaming dans le cadre de la nouvelle édition du Festival de la fiction télé. Un événement majeur pour la production télévisuelle francophone, d'autant qu'il revient après deux ans de pandémie et de restrictions. Pendant ces cinq jours, le public est invité à assister gratuitement aux projections des 41 téléfilms et séries en compétition et à d’autres avant-premières hors compétition.

Dès lundi 12 septembre, les tapis rouges vont recouvrir les pavés séculaires des quais du vieux port pour accueillir comme il se doit toutes les stars qui viennent à La Rochelle pour rencontrer le public et présenter en avant-première les téléfilms et les séries dans lesquels ils jouent. La nouvelle édition du festival est attendue, espérée et prometteuse d’une vraie effervescence. Elle est déjà considérée comme historique avant même d’avoir débuter. Car cet événement, francophone mais international, est aussi glamour que populaire, puisqu’il attire des festivaliers venus de la France entière et même d’Europe pour assister gratuitement aux différentes projections.

Des séries événements aux castings prestigieux

Les diffuseurs historiques, fidèles à la manifestation, feront découvrir en avant-première aux festivaliers rochelais leur série phare de la rentrée : Marie-Antoinette pour Canal+, Les Combattantes pour TF1, Diane de Poitiers pour France Télévisions, Les papillons noirs pour Arte et La maison d’en face pour M6. Deux nouveaux partenaires rejoignent la manifestation pour présenter leur série événement de la rentrée, inscrivant au passage le Festival dans l’évolution d’un secteur en pleine expansion. Ainsi, Prime Video proposera au public rochelais la série Miskina, la pauvre et Netflix Notre- Dame, la part du feu. Ces sept séries inédites réunissent des talents exceptionnels, aussi bien derrière que devant la caméra !

Officialisée le 6 septembre par l’équipe organisatrice du festival, la liste non exhaustive des stars qui ont confirmé leur venue dans la ville aux deux tours est impressionnante : Isabelle Adjani, Joey Starr, Virginie Ledoyen, Lola Dewaere, Firmine Richard, Julie Gayet, Anne Marivin, Kool Shen, Sylvie Testud, Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, Clotilde Courau, Claudia Tagbo, Audrey Fleurot, Odile Vuillemin, Artus, Hafsia Herzi, Anne Le Forestier, Marie-Josée Croze, Valérie Karsenti, Arié Elmaleh, Louis Vasquez.

Mais également Stéphane de Groodt, Élodie Frégé, Vassili Schneider, Caroline Proust, Baptiste Carion-Weiss, Gaïa Weiss, Louis Cunningham, Andrea Bescond, Alyzée Costes, Emilia Schüle, Victor Belmondo, Sofia Essaïdi, Guillaume de Tonquédec, Pascal Elbé, Patrick Timsit… Et tous ces comédiens, aussi célèbres soient-ils, jouent le jeu à La Rochelle du bain de foule, des « shootings photos » et des séances de dédicaces et de selfies.

Dédicaces autour des séries les plus populaires de la télé

Les fameuses séries « d’access prime time » diffusées avant ou après le journal d’informations du soir se taillent la part du lion auprès du public. La série historique de France 3 Plus belle la vie a entraîné dans son sillage des créations similaires, au succès populaire non démenti : Ici tout commence, Demain nous appartient, Un si grand soleil…

Les comédiens de ces différentes séries seront tous présents à La Rochelle pour des séances de dédicaces le samedi 17 septembre. Un événement spécifique est organisé le même jour autour de la série Plus belle la vie qui quitte les écrans de France Télévisions. Les comédiens de Demain nous appartient mèneront eux l’enquête dans les rues de la cité portuaire.

Une compétition et un jury présidé par Sandrine Bonnaire

Outre l’aspect très populaire du festival, il est aussi une compétition et un grand rendez-vous pour tous les professionnels du secteur. Comme pour le cinéma à Cannes, à La Rochelle, des rencontres se nouent, des projets se concrétisent. Mais c’est surtout une compétition, dont le jury est cette année présidé par la comédienne Sandrine Bonnaire et composé de six autres membres : Arnauld Mercadier, Caroline Bottaro, David Baiot, Gaëlle Cholet, Louise Monot et Brice Davoli.

Ils auront à juger 41 oeuvres en compétition, dont 25 françaises, sélectionnées par un comité présidé par l'ancien patron de France Télévisions Marc Tessier. Parmi ces oeuvres, des unitaires, des séries de 52 minutes et de 26 minutes, des séries longues, des séries majoritairement françaises mais aussi francophones belges, africaines, scandinaves et québécoises. Le Québec, très prolixe en production de séries et téléfilms de grande qualité, est l’invité d’honneur de cette édition 2022.

Le rendez-vous de la filière télé

A La Rochelle, les professionnels sont aussi là pour faire du business. Des conférences, débats et tables rondes ponctuent l'évènement dont le principal est Le Rendez-vous de la création francophone. D’autres évoquent la place de la musique dans les processus de création, les nouvelles pratiques de création, la parité… Chaque jour, en fin de matinée, des scénaristes sont invités à présenter le « pitch », soit le résumé de leur projet de film devant un parterre de professionnels et de producteurs.

Tous les voyants sont au vert pour la création de la fiction télé francophone, avec une demande mondiale croissante. A tel point que la filière manque de profils qualifiés, de techniciens, mais aussi de comédiens, scénaristes, créateurs de musique… Cela fera l’objet d’un débat en présence de la ministre de la Culture : « Fiction, comment gérer la crise de croissance ? ».





Infos et programme détaillé: www.festival-fictiontv.com/

Réservations pour les projections (gratuites) : www.festival-fictiontv.com/billetterie-grand-public/



Par Virginie Valadas

Crédit Photo : Archives Virginie Valadas