Culture | En août profitez des animations et expositions à Limoges

29/07/2021 | Parmi les nombreux évènements de l'été limougeaud à ne pas manquer, le musée du four des Casseaux fête 250 ans de porcelaine

L'été est riche en activités en ce mois d'août avec des animations, des expositions, des concerts et des activités sportives. Les estivants et les Limougeauds pourront profiter pleinement de leurs vacances en appréciant les nombreux événements programmés jusqu'à la fin du mois voire au-delà par la Ville de Limoges et les associations.

Les trois expositions phares de l'été se poursuivent avec au musée des Beaux-Arts "Essentiel / Non Essentiel" jusqu’au 19 septembre par l'artiste peintre Shu Rui. Au musée de la Résistance se tient l’exposition "Goulag, visages et rouages d’une répression" jusqu'au 30 septembre. L’exposition "Couleurs d’Afrique" conçue par la direction des espaces verts de la ville est à découvrir jusqu’au 3 octobre, à l’espace Domus, derrière la BFM. Une visite commentée est prévue le 7 août à 17 h (inscriptions reservation.espacesverts@limoges.fr) tandis que le 22 août, de 14h à 19h, sont organisés au Parc du Talweg (av. du Président Auriol) des ateliers de jeux africains, animations et tournois de foot.

Jusqu’au 14 août, la BFM présente l'exposition " Limoges ça a bien changé" pour mettre en lumière les aménagements urbains réalisés en 150 ans à travers photos, cartes postales, livres, estampes issus des collections de la bibliothèque.

Il serait inconcevable de venir à Limoges sans découvrir l'histoire de la porcelaine qui fête ses 250 ans. Le musée du four des Casseaux organise des visites guidées sur réservation sur le thème "250 ans de porcelaine de Limoges (1771-2021) jusqu’au 30 octobre couplées avec la visite de "Beautés équivoques" de la Fondation Bernardaud au 27 avenue Albert-Thomas. (Réservations 05 55 10 55 91).

Urban Empire et friche des ponts

Les visites guidées "Ville d’art et d’histoire" se poursuivent également jusqu'au 4 septembre avec plus de 230 visites et activités animées par les guides conférenciers de l’Office de tourisme. La 2éme édition du festival de street art "Limoges d’art et de feu" est toujours en place sur les vitrines vacantes des magasins avec les créations d'une vingtaine des plus grands artistes collagistes.

Organisé par l'association Horizons croisés, le festival de musiques actuelles "Urban Empire" sera de retour, du 26 au 29 août, avec une vingtaine de groupes qui se relaieront sur l’esplanade du stade de Beaublanc Parmi les têtes d'affiche Louis Bertignac le 26 août et Boulevard des airs, le 29 août.





La friche des ponts, rue de la Font Pinot, est ouverte jusqu'au 15 septembre. Crédit : Ville de Limoges -Thierry Laporte



Face au succès de la première édition, "La friche des ponts" a pris ses quartiers d'été en bord de Vienne, rue de la Font Pinot, jusqu'au 15 septembre (du mercredi au samedi de 18h à minuit). Organisée par l’association «Yes we truck», cette guinguette géante à ciel ouvert accueille des foodtrucks et des créateurs locaux. L'occasion de manger sur le pouce et d'assister à des concerts gratuits. Un espace est ouvert pour les enfants avec jeux extérieurs et animations. Nouveauté cette année le «Truck des chefs » où des chefs locaux qui se relaieront pour des recettes de street food inédites.

Pour les amateurs de cyclisme, la 54ème édition du Tour du Limousin aura lieu du 17 au 20 août avec quatre étapes dont la dernière Sauviat-sur-Vige - Limoges traversera Saint-Léonard de Noblat, la ville de coeur de Raymond Poulidor.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Musée du four des Casseaux