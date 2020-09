Culture | Entre les Lignes : « Alain Rousset, le décentralisateur de la République » (ed Le Bord de l'eau)

29/09/2020 | L’ouvrage, paru cet été, relate le parcours d’Alain Rousset, de Chazelle-Sur-Lyon où il est né, à la présidence de la Région, Aquitaine puis Nouvelle-Aquitaine.

Quand il s’agit de régionalisation, ou de « décentralisation », il est un nom d'élu qui revient souvent en Nouvelle-Aquitaine et au-delà: Alain Rousset. Ce ne sont pas les contributeurs de l’ouvrage « Alain Rousset le décentralisateur de la République », sous la direction de Jean Petaux, qui diront le contraire, malgré des désaccords. Qu’ils soient sénateur, « sage », journalistes, sociologue, historiens, politologue, ancien premier ministre, chef d’entreprise ou proches d’Alain Rousset, ils ont accepté de raconter leur rencontre avec le président du Conseil Régional, ou son action, entrecoupée d’anecdotes.

Le fils d’ouvrier Président de Région depuis 21 ans. De Chazelles-sur-Lyon (42) à la Nouvelle-Aquitaine en passant par Sciences Po Paris. Du Bassin de Lacq à l’antenne du Conseil Régional à Bruxelles, vingt témoignages retracent le parcours d’Alain Rousset au fil de l’ouvrage « Alain Rousset, le décentralisateur de la République », paru aux éditions Le Bord de l’eau – territoires du politique. Pour le politologue de Sciences Po Bordeaux Jean Petaux, qui a dirigé la rédaction, c’est le mélange des genres qui fait l’originalité de l’ouvrage. En effet, le récit est articulé en deux parties : des moments de vie, racontés par les contributeurs, et un entretien entre Jean Petaux et Alain Rousset. « Seul, je n’aurais jamais réussi à réaliser un tel ouvrage, reconnaît le politologue bordelais. Il aura fallu plus d’un an pour rassembler toutes les contributions. Chacun des chapitres est un petit morceau de la mosaïque du décentralisateur qu’est Alain Rousset ».





« Je voulais que le livre ait une approche variée et collective, une sorte de prolongement de la pensée de Weber : tourner autour du sujet pour mieux le comprendre », reprend Jean Petaux. Ainsi, les chapitres de « Alain Rousset, le décentralisateur de la République » oscillent entre la parole de sociologues, comme François Dubet ou Jean Viard, de l’entourage d’Alain Rousset, à l’image de son ancienne directrice de campagne Émilie Coutanceau ou de la sénatrice Laurence Harribey. Enfin, dernière catégorie que note Jean Petaux : les « frères » d’Alain Rousset, comme Alain Anziani et Gilles Savary, ses camarades de Sciences Po Paris. Jean Petaux s’attarde sur un contributeur, « celui qui dénote » : Alain Juppé. « Ils se connaissent très bien, décrit le politologue. Ils se sont souvent vus en tête à tête. Ce sont deux grands démocrates et deux grands républicains mais issus de deux traditions différentes. L’un est un haut fonctionnaire de l’État, l’autre est un provincial qui n’est pas de grande famille, mais ils sont tous deux élus locaux ». Alain Juppé qui dit d'Alain Rousset: " Son socialisme est très social-démocrate ... et mon libéralisme revendique une fibre sociale inhérente au gaullisme".

Alain Rousset, Le Décentralisateur de la République ( sous le direction de Jean Petaux) www.editionsbdl.com



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : YD