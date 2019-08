Culture | Espace d’Albret : une saison teintée d’humour

06/08/2019 | Pour la saison culturelle 2019/2020 de l’Espace d’Albret l’accent a été mis sur l’humour…

Magie, concert Pop Folk, théâtre, comédie, opéra en marionnettes, cirque, chanson française métissée, ballet… La nouvelle saison culturelle de l’Espace d’Albret à Nérac se veut être avant tout accessible à tous les publics. Mêlant les genres, allant à la rencontre des habitants, ce nouveau cru fera la part belle à l’humour « cet humour qui nous donne le droit d’être imprudent, d’avoir le courage de déplaire » tient à souligner Nicolas Lacombe, le maire de la ville…

« C’est une saison 2019/2020 qui affirme sa liberté et sa vitalité, son audace et son humour ! » Le ton est donné ! Nicolas Lacombe, le maire de Nérac, a souhaité que cette nouvelle saison culturelle de l’Espace d’Albret soit teintée de notes humoristiques. « Cet humour qui nous donne le droit d’être imprudent, d’avoir le courage de déplaire », tient-il à ajouter. Une saison qui se veut être également itinérante avec des spectacles qui iront à la rencontre les habitants avec une mise en mouvement vers l’extérieur valorisant ainsi les personnes, impliquant les acteurs et partenaires, en créant des relais, de la circulation et de la relation aux œuvres. « Aller là où les gens sont, placer l’acte artistique dans leur quotidien, considérer chaque espace de vie comme un espace culturel possible, intégrer les pratiques d’éducation artistique, ce sont nos défis partagés », telles sont les priorités de ce nouveau cru culturel.



Une saison aux genres culturels variés

Ainsi, les rendez-vous seront tous très différents pour attirer un très large public. Magie, concert Pop Folk, théâtre, comédie, opéra en marionnettes, cirque, chanson française métissée, ballet, danse théâtralisée, duo de clowns musiciens, concert blues jazz, one woman show, duo d’école buissonnière, théâtre immersif au casque, récit déambulatoire, éco-festival, épopée théâtrale sous tente berbère. Cette saison 2019/2020 accueillera pas moins de sept compagnies régionales, dix-sept compagnies nationales, vingt-quatre spectacles dont cinq « hors les murs », deux « échappées en bus », quarante-huit représentations dont vingt représentations scolaires et douze projets d’Éducation Artistique et Culturelle.



De la bande dessinée…

Cette saison sera bien entendu marquée par les 12èmes Rencontres Chaland, qui, comme chaque année, inviteront les plus célèbres artistes de l’univers de la bande dessinée à Nérac. Catel en sera l’invitée d’honneur, à la Galerie des Tanneries du 4 au 6 octobre. Sur le thème « Le goût des bonnes choses » ce festival proposera spectacle, concert, battle de dessin, ateliers jeunesse, conférence, projection cinéma, dédicaces, dégustation, dessin ainsi que six expositions. En suivant les rives de la Baïse, les amateurs de bulles pourront rencontrer de nombreux artistes tels que Charles Berberian, Anne Baraou, Ugo Bienvenu, José-Louis Bocquet, Dara Bogdanska, Claire Boulhiac, Fanny Dalle Rive, Lucie Durbiano, Dorothée de Mondfreid, Benoît Peeters, David Prudhomme, et une trentaine d’autres…



… à la pop rock

L’invité phare de cette saison sera sans conteste l’artiste Miossec qui présentera le jeudi 14 novembre à 20h30 son 11ème opus baptisé « Les Rescapés », alliant le blues tzigane au rock’n’roll. Et côté humour, l’Espace d’Albret recevra le dimanche 22 mars à 16h, l’humoriste-comédienne franco-burkinabé Roukiata Ouedraogo avec son spectacle « Je demande la route ». Seule en scène, cette dernière contera avec humour et auto-dérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux scènes parisiennes. Élue meilleure humoriste au Burkina Faso en 2016, Roukiata Ouedraogo, comédienne aux multiples facettes, s’est produite en chroniqueuse humour dans les émissions Canal plus d’Afrique sur Canal Plus, « Si tu écoutes j’annule tout » et « Par Jupiter » sur France Inter.



Informations pratiques

Abonnements et réservations disponibles sur place aux heures d'ouverture de la billetterie du mardi au vendredi de 14h-18h et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h / 05 53 97 40 50 / spectacles.albret@ville-nerac.fr





Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Fabienne Rappeneau