Culture | Exposition DEMOS à Bordeaux: "L'art n'est pas dans les musées, mais dans la nature donc accessible à tous" Roberto Giostra

29/01/2020 | Les murs extérieurs de l'Opéra National de Bordeaux accueillent des photographies réalisées avec les enfants du DEMOS 1 et le photographe Roberto Giostra.

Depuis ce samedi 24 janvier 2020, les murs extérieurs de l'Opéra National de Bordeaux accueillent pour la première fois, une exposition photographique. Cette exposition DEMOS 1, marque la fin du premier cycle du projet musical et social du même nom et annonce le lancement d'un deuxième cycle. Le public découvre une exposition organisée par l'Opéra International de Bordeaux avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde. L’exposition DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) présente le travail artistique accompli par 115 enfants issus de milieux éloignés des pratiques artistiques par l'intermédiaire du photographe Roberto Giostra.

L'Opéra National de Bordeaux a lancé avec le soutien du Conseil départemental le projet Demos à Bordeaux en 2017. Ce projet avait pour but de permettre à des enfants éloignés des pratiques artistiques d'intégrer des orchestres de musiques professionels de renoms. Cette initiative a ainsi pris en charge 115 enfants de 7 à 12 ans venus des quartiers de la métropole bordelaise jusqu'au Coutradais et au Langonnais, et s'est cloturé en juin dernier par un concert à la Philarmonie de Paris. L'exposition bordelaise en cours "La musique ensemble" marque la fin de cette aventure musicale pour les enfants du Demos 1 tout en ouvrant le rideau sur une saison 2 ; c'est plus de 100 enfants qui ont en effet débuté ce DEMOS 2, avec ce samedi la remise symbolique de leurs instruments.

Des photographies originales, émouvantes, et décalées

Cette exposition "la musique ensemble" est bien plus qu’une présentation de photographies au public, les enfants du Demos 1 et leurs familles, présent pour le sa présentation ce week end, ont pu se retrouver et partager ensemble l’amour contenu dans les photographies. A travers 19 panneaux, le public plonge dans l’univers musical de ces enfants et même un peu plus selon Roberto Giostra. “ Les enfants m’ont ouvert la porte de leur coeur, et m’ont laissé entrer, et c’est ce message que transmettent les photographies” affirme le photographe.

Le public a ici l'occasion de découvrir des photographies originales, émouvantes, et décalées. Toutes ces photographies exposées montrent le désir d’associer le quotidien des enfants à l’amour profond qu’ils portent à l’art musical. “On a fait le choix avec les enfants d’aller à la rencontre de l’art" declare Roberto Giostra. Le public ressent le désir qu'ont les enfants du DEMOS 1 de partager leurs sensations avec d'autres.

Photographier ces enfants dans leur environnement était plus que nécessaire pour Roberto Giostra. " Je les voyais dans le cadre des cours, des répétitions... mais avec les enfants nous avons décidé de photographier en extérieur. Vous savez, l’art se trouve dans la nature et c’est dans la nature que nous sommes allés rencontrer l’art”. Cette affirmation de Roberto Giostra révèle le but du projet Demos qui est de permettre à ces enfants d'apprendre la musique, la culture tout en gardant ce qu'ils sont, leur propre univers.

Une exposition pour tous

En présentant l'exposition à l'extérieur de l'Opéra National de Bordeaux, le projet DEMOS invite tout les bordelais à aimer l'art, la culture. Chaque passant du cours du Chapeau Rouge du Grand Theatre de Bordeaux a l'opportunité d'apprécier l'exposition. Nul n'est exclu de ce projet " le principal c'est le partage " affirme Clara Azevedo, conseillère départementale du canton Bordeaux 1.

Une exposition ouverte et pour tous qui permet au public d'entrer réellement dans l'univers musical de DEMOS 1 et épouse surtout la ligne du projet depuis son lancement il y a 3 ans, nous explique Roberto Giostra "l'art n'est pas dans les musées, mais dans la nature donc accessible à tous".

Les passants du cours Chapeau Rouge de l'Opéra National de Bordeaux auront l'occasion d'admirer l'exposition des enfants du DEMOS 1 jusquau 27 avril.



Par Kevyne Grah

Crédit Photo : Aqui