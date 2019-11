Culture | FACTS : chercheurs et artistes en osmose

21/11/2019 | 3ème édition de FACTS, le Festival Arts et Sciences organisée par l’Université de Bordeaux, qui met en lumière le travail conjoint d’artistes et de chercheurs…

Souvent considérés comme antithétiques, l’un rigide, l’autre mouvant, l’univers des chercheurs et celui des artistes ne sont pas si opposés que cela. La 3ème édition de FACTS, le festival Arts et Sciences organisé en ce moment-même dans une vingtaine de sites girondins, périgourdins et agenais, le prouve. Cet événement met en lumière des restitutions de travaux en cours élaborés par un binôme de chercheur et d’artiste ou un collectif autour du thème « Human Reboot ». L’occasion pour tout un chacun de s’immerger dans ces approches voisines…

23 chercheurs, 16 laboratoires, 20 artistes en résidence, 20 lieux*, 30 spectacles, 10 installations, 5 performances et 4 parcours thématiques. Tels sont les chiffres clés de la 3ème édition de FACTS, le Festival Arts Créativité Technologies Sciences, organisée par l’Université de Bordeaux qui se tient du 19 au 24 novembre. « Un Festival qui encourage le dialogue entre ces deux domaines, celui de l’artiste et celui du chercheur », souligne Eloïse Brianceau-Roch, coordinatrice du QG du festival situé Halles des Douves à Bordeaux. « Ces deux mondes trop souvent considérés comme antagonistes s’apportent énormément en réalité et se retrouvent dans leur processus de réflexion et de création », précise cette dernière.

Pour travailler conjointement à un projet commun, ces binômes de chercheur-artiste ou ces collectifs se sont créés en répondant à un appel à projet lancé il y a quelques mois de cela. 40 projets ont ainsi été déposés. 17 ont été sélectionnés. « La plupart d’entre eux travaillent depuis janvier ensemble en laboratoire à l’élaboration de leur création ». Ils ont dix-huit mois pour accoucher de leur rendu. « Cette démarche permet aux artistes de se rapprocher des laboratoires et aux chercheurs de s’ouvrir à une nouvelle approche ». Aujourd’hui, le Comité technique souhaite véritablement faire évoluer le Festival vers une richesse mutuelle, un partage. « Il n’y a aucune instrumentalisation des chercheurs sur le monde de l’art, tient à souligner Eloïse Brianceau-Roch. Un réel échange se crée. »







Le blanc sous toutes les coutures

En effet, à l’image du duo que forment l’astrophysicien David Smith et la plasticienne Amandine Braci pour leur création baptisée « Représenter le ciel », l’artiste a véritablement aidé le chercheur à conceptualiser sa pensée. « Le point final de ce travail sera un objet plastique partagé traduisant la complexité du sujet afin de donner corps aux pensées liées aux réalités astrophysiques ».

Hélène Soulier est chercheuse-paysagiste et Blandine Galtier, artiste-graveur. Passionnées par les friches, Hélène et Blandine se sont entraînées mutuellement dans cette aventure pour approfondir les dessous de cet espace oublié. « J’ai voulu travailler sur l’intérêt d’un espace à l’abandon au cœur d’une ville. Un espace symbolisé par la couleur blanche sur une carte », détaille Hélène Soulier. Cette friche étudiée par les deux femmes avec minutie se situe au pied des Aubiers sur le secteur de Cracovie. Pour tout connaître sur ce lieu, son histoire, son vécu, la chercheuse a entrepris un large travail d’investigations nourri de fouilles notamment. « Mon travail en tant qu’artiste-graveur trouve un grand nombre de résonnances à celui d’Hélène », souligne Blandine Galtier. En effet, un regard similaire riche des mêmes sensibilités est posé sur cette friche. Grâce à son travail de gaufrage avec morsure, cette dernière offre au public un focus sur ce qui compose l’archéologie de la friche, « le sensible ». Leur travail est exposé actuellement donc au sein de la Halle des Douves. Si la production d’Hélène Soulier est terminée, celle de Blandine Galtier, en revanche, va évoluer encore pendant quelques mois en s’appuyant davantage sur le rendu de la chercheuse.



Le processus à un instant t

Pendant quatre jours donc chercheurs et artistes nous attendent nombreux pour partager leurs réflexions, leurs travaux et leurs innovations. Dans la Halle des Douves donc le public est invité à cheminer à travers tous les processus de réflexions des binômes et collectifs. « Grâce à toutes ces expositions nous mettons en avant davantage le processus de création que le produit fini ». En effet, le visiteur observe un instant t de la réflexion du chercheur conceptualisé par l’artiste. « Pour vivre au mieux le Festival FACTS, rendez vous au QG à la Halle des Douves puis circulez à travers tous les lieux partenaires en vous faisant votre propre programmation », conseille Héloïse Brianceau-Roch. Visite, expositions, concerts, lectures, spectacles, performances, assurément il y en a pour tous les goûts et pour toutes les approches.

Programmation complète : www.facts-bordeaux.fr



* La MECA, Le FRAC Nouvelle Aquitaine, le Musée d'Aquitaine, le Musée Sciences Nature Bordeaux, Cap Sciences, la Halle des Douves, la Galerie des Tables de EBABX, le Théâtre des 4 saisons Gradignan, le Forum des arts et de la culture de Talence, UGC Talence, le Royal de Pessac, Les Arts aux Murs de Pessac, Agora Université de Bordeaux, BU Bordeaux Victoire/Pessac/Talence, Gare St Jean Hall Belcier, Conservatoire de Musique d'Agen, le Musée d'Art et d'archéologie du Périgord, Campus de Périgueux.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Hélène Soulier - SR