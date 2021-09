Culture | Festival de la fiction TV : les réservations sont ouvertes !

01/09/2021 | Le festival de fiction TV revient du 14 au 19 septembre à La Rochelle

Après une édition 2020 en version numérique et sans compétition, le festival de fiction TV revient à La Rochelle du 14 au 19 septembre pour sa 23e session. Les organisateurs ont rajouté une journée au festival, pour pouvoir jongler avec les contraintes liées au Covid. Si les conférences-débats, tables rondes et sessions de « pitchs » d’auteurs sont maintenues dans leurs formes habituelles, des séances de cinéma distinctes pour les professionnels et le grand public seront organisées. Il n’y aura pas non plus le traditionnel « village du festival », entre la Coursive et le cinéma Dragon. Les entrées en salles se feront sur passe sanitaire.

Si la compétition n’avait pas pu avoir lieu l’an dernier, faute de films achevés à cause des confinements, la programmation de cette année marque la reprise de la création audiovisuelle. « Elle ne s’est jamais vraiment arrêtée, mais elle a été freiné », constate le président du FFTV Stéphane Strano, « on ressent encore ses effets cette année. Lors de l’appel à candidature, on a reçu une soixantaine d’œuvres, alors qu’on est plutôt sur quatre-vingt d’habitude ». Stéphane Strano est confiant : aujourd’hui la production bat son plein et devrait retrouver rapidement son niveau d’avant crise. « En tout cas, on constate des changements dans les niveaux d’écriture. Il y a une forte progression dans la qualité des scénarii, le jeu des comédiens et la production ». Le Québec a été particulièrement productif et représente la majorité des productions étrangères francophones présentées cette année.

Sans compter les 6 téléfilms hors compétions, 42 œuvres seront donc à découvrir en avant-première, dont 25 françaises : 10 Unitaires, 6 Séries 52’, 4 Séries 26’, 5 Séries moins de 20’, 11 œuvres en compétition européenne, 6 œuvres en compétition francophone étrangère. En lice pour 15 prix (meilleur acteur, scénario, musique, etc.), ils seront départagés par deux jurys de professionnels de la télé, dont le comédien Guillaume de Tonquédec est le président.

Des grands débats autour de la fiction TV

En plus des séances, le public pourra également se rendre aux deux conférences débats animées par des professionnels. Le grand débat artistique se tiendra le jeudi 16 septembre au théâtre verdière de La Coursive sur le thème : Et demain, quelle fiction ? « Face à un paysage audiovisuel qui continue à évoluer et à la mise en œuvre de nouvelles règles qui intègrent désormais les plateformes numériques, la question se pose de quel avenir se dessine pour la fiction française ? », explique Stéphane Strano. Parmi les intervenants se trouvent Damien Couvreur, le responsable des séries originales de Netflix, et Anne Holmes, directrice de la fiction à France Télévisions. Sans surprise, le débat politique le 17 sera dans la même veine, avec cette problématique : « La création est-elle compatible avec le bing bang audiovisuel ? » Le big bang faisant référence au développement des plateformes numériques, qui rebat significativement les cartes dans le milieu audiovisuel. Comment la fiction française peut-elle s’adapter à ces nouveaux challenges, telle est la question de fond qui se pose. La ministre de la culture Roselyne Bachelot est notamment attendue avec ses réponses sur cet événement.

Masterclass et rencontres avec les acteurs

Plus léger, le chroniqueur musique de Télé Matin Alex Jaffray donnera une masterclass autour de la musique dans les séries, le 16 septembre à 11h. Lui-même auteur compositeur de nombreuses bandes originales de films, auteur et compositeur de nombreuses bandes originales de films et séries, il fait découvrir la grande histoire de la petite musique de trois fictions emblématiques de l’année : Lupin, le succès français de l’année de Netflix avec Omar Sy dans le rôle principal ; Germinal, la série événement de la rentrée de France 2, librement adaptée de l’œuvre d’Emile Zola ; Pourquoi je vis ?, le biopic de Grégory Lemarchal, véritable carton d’audience de TF1.





Les dédicaces au programme :

Plus Belle la Vie : avec Fabienne Carat, mercredi 15 septembre à 15h ; avec l’équipe le samedi 18 septembre à 13h30.

Un Si Grand Soleil : avec les acteurs, le 18 septembre à 11h.

Demain nous appartient : avec les acteurs, le 18 septembre à 15h30.

Ici tout commence : avec les acteurs, le 18 septembre à 17h15.

Les artistes attendus : Blandine Bellavoir, Marie Gillain, Andréa Bescon, Corinne Masiero, Bruno Salomone, Nicole Ferroni, Muriel Robin, Audrey Dana, Franck Dubosc, Guy Marchand, Macha Meril, Julie Gayet, Helena Noguerra, Bruno Solo, Audrey Lamy, Alex Lutz, Leïla Bekthi, Guillaume Gallienne, Gaspard Ulliel, François Civil, Izïa Higelin, Marion Cotillard, Thomas Poitevin, Karin Viard, Ingrid Chauvin, Isabelle Carré, Mathieu Madénian, Claire Keim, Tomer Sisley, Michaël Youn, Sylvie Testud, Emmanuelle Devos, Marilou Berry...



Plus d'infos : Programmation grand public et réservation des séances sur festival-fictiontv.com. Inscriptions ouvertes à partir du 1er septembre.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Archives Anne-Lise Durif