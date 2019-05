Culture | Festival Philosophia : 13ème édition entre réflexion et plaisir

30/04/2019 | St-Emilion, Libourne et Pomerol accueilleront la 13ème édition du festival Philosophia du 22 au 26 mai.

L'idée du festival naît d'un coup de coeur. Eric Le Collen initie Philosophia sur le modèle italien du même nom auquel il a pris part à Modène. S'inscrivant dans un projet européen, le partenariat est lancé en 2007 et le festival Philosophia français se lance autour des cafés philo, dans l'air du temps à cette époque.

Cécile Dégrois, déléguée générale de l'association Idées Nouvelles à l'origine du projet se souvient : " nous avons souhaité répondre à un intérêt croissant de rencontres autour de questions diverses. Les gens avaient besoin de trouver du sens et de se retrouver. L'accent a été mis sur les jeunes, nos citoyens de demain, et nous avons voulu leur donner des clefs pour leur apprendre à apprendre".



A l'aube de cette 13ème édition, le développement du sens critique des jeunes générations occupe toujours une place de choix au sein du festival. La soirée du vendredi 24 mai est dédiée à la jeunese qui a pris part pleinement au projet pendant l'année scolaire. Deux classes de l'école Elie Janailhac de Saint-Emilion et une classe de l'école parisienne Pihet remettront le Prix Philosophia Jeunesse à un ouvrage qu'ils ont lu, étudié et sélectionné selon des critères précis.

Et pour mieux appréhender le futur, le passé est questionné. Le thème de cette année : l'Histoire. "La notion d'histoire est philosophique mais aussi scientifique. Nous avons décidé de l'intégrer dans un questionnement général : d'où vient-on ? Qui sommes-nous ? Elle sera abordée à travers les histoires qu'on se raconte et notre propre histoire, pour ensuite entrevoir la question du futur" détaille Cécile dégrois.

Philosophie et science : tout une Histoire

Le rapport entre philosophie et science ne pouvait se dévoiler que dans l'antre de Cap Science, partenaire de l'édition, et que son directeur Raphael Dupin dit percevoir chaque jour : " c'est à travers des questions éthiques que se pose un monde qui change, le glissement progressif de la science qui s'intégre pleinement dans nos vies, que ce lien entre les deux se dévoile. "

Et pour une mise en bouche au partage, à la rencontre et à la réflexion autour de l'Histoire, Jean-Paul Desmoule, protohistorien et professeur émérite à la Sorbonne, était invité à ouvrir les festivités. "L'archéologie est une réflexion globale sur la trajectoire de toutes les sociétés humaines, une réflexion philosophique sur l'Humanité ; et l'érosion de la mémoire historique pose question : qu'est-ce que l'Homme ? Qu'est-ce que l'Humanité ?"

Pour démontrer le lien entre science et philosophie, répondre à la question de l'utilité de l'Histoire, c'est une myriades de rendez-vous qui attendent les curieux et amateurs : conférences, rencontre, débats, mais aussi lectures, jeux et ateliers. Pour fêter le 20ème anniversaire du classement UNESCO de la ville, Saint-Emilion accueillera balades et jeux autour de la découverte de soi. Mais aussi : projection de films mis en musique en direct, soirée débat sur les séries historiques, rencontres d'auteurs, géopolitoloques, professeurs, astrophysiciens et bien entendu philosophes et historiens rythmeront des cinq jours de festival à travers les sages paysages de Saint-Emilion, Pomerol et Libourne.



Par Sabine Taverdet

Crédit Photo : Sabine T