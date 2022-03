Culture | La Compagnie Yeraz à Mont-de-Marsan : "Notre joie de danser est tel un souffle contagieux !"

24/03/2022 | La chorégraphe Christina Galstian-Agoudjian évoque le spectacle "Le rêve de nos montagnes" à quelques jours de sa représentation dans le cadre du festival Yeraz à Mont-de-Marsan.

Si vous n'avez pas encore vos places pour « Le rêve de nos montagnes », présenté samedi soir à Mont-de-Marsan dans le cadre de la Quinzaine Arménienne, Yeraz, il est temps de vous hâter! Ce ballet de la Compagnie Yeraz, affirme que la danse est une composante indissociable de la culture arménienne. Un voyage intérieur puissant entre danses d'Arménie, héritières de la tradition rurale et populaire, et création originale. Christina Galstian-Agoudjian, directrice et chorégraphe de la Compagnie, témoigne de ses attentes fortes autour du festival Yeraz, qui en permet la rencontre.

Antoine Gariel, le directeur général du Théâtre de Gascogne et concepteur du festival Yeraz aime à le rappeler : la Quinzaine arménienne qui vient de se lancer à Mont-de-Marsan est le fruit de belles rencontres. Parmi elles, celle avec Christina Galstian-Agoudjian est fondamentale dans la création même de cet événement, ayant permis au directeur d'autres riches rencontres artistiques. Signe du respect mutuel et de la complicité entre le Gascon et la danseuse Arménienne, l'artiste est présentée, dans les petites lignes du programme, comme « chorégraphe, Princesse des montagnes »... Un clin d'oeil amical, qui en dit long sur l'histoire de la création du festival.



"Ce qui échappe à la raison et à la parole"

Avant d'évoquer son spectacle, Christina Galstian-Agoudjian la bienveillante, tient d'ailleurs à souligner « l'homme remarquable », qu'est Antoine Gariel, sans oublier « l'équipe exceptionnelle qui l'entoure pour construire ce projet d'une grande envergure ». Un projet dans lequel la chorégraphe, installée de longue date en France, croit énormément : « Cette quinzaine arménienne dans les Landes renforcera le lien entre l'Arménie et la France et ouvrira de nouveaux horizons ainsi que de beaux lendemains concernant les liens entre les Arméniens et les Gascons ! », espère-t-elle avec sincérité.



Parmi ces nouveaux horizons, la danse arménienne ne pouvait pas manquer à un tel festival pour exprimer l'Arménie. « Yeraz, veut dire "rêve" en Arménien, c'est une invitation à rêver, voyager », rappelle Christina Galstian-Agoudjian dont la compagnie porte le même nom onirique. Elle ajoute, « la danse chez les Arméniens représente un moyen d'expression de leurs états d'âme. Même les combattants arméniens dansent juste avant d'aller au combat pour se conditionner », illustre-t-elle. « Nous exprimons à travers la danse ce qui échappe à la raison et à la parole. », complète-t-elle.



L'héritage d'un art toujours vivant

Et c'est bien à un rêve, à une célébration que renvoie sa création Le rêve de nos montagnes. Avec 40 danseurs sur scène, et des choix artistiques novateurs intégrant tradition et modernité, ce "rêve" perpétue l'héritage d'un art toujours vivant. « Ce spectacle, est une fête, un moment de partage ; chaque danse est une célébration des paradis perdus et à venir. C'est un spectacle qui raconte les rites et les traditions d'Arménie, il révèle l'héritage de nos ancêtres mais il raconte surtout le miracle de l 'existence de ce peuple toujours debout, après avoir traversé beaucoup d'épreuves. Notre joie de danser est tel un souffle contagieux. Nous espérons provoquer un séisme d'émotions chez les spectateurs. »

Autrement dit, une soirée comme « un hymne à la vie, avec des messages puissants universels qui bouleverseront le public », espère-t-elle. Nous en prenons le pari.





Infos pratiques :



Le spectacle Le rêve de nos montagnes :

Samedi 26 Mars 2022 à 20h30

au Théâtre Gascogne - le Pôle : 119 Avenue Camille Claudel, 40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tarifs : de 6€ à 20€

Réservations : 05 58 03 72 10 ou https://billetterie-theatredegascogne.mapado.com/



Compagnie Yeraz : www.compagnie-yeraz.com



Par Solène Méric

Crédit Photo : Compagnie Yeraz