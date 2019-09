Culture | France 3 Nouvelle-Aquitaine fait sa rentrée : numérique et linéaire, les enjeux de la télé régionale

17/09/2019 | France 3 Nouvelle-Aquitaine a présenté sa grille de rentrée ce lundi 16 septembre et en a profité pour donner des nouvelles de la petite nouvelle, NoA

Septembre, le mois des rentrées. Le mois également où les médias en profitent pour effectuer des refontes de grille. C’est le cas de France 3. La direction régionale de Nouvelle-Aquitaine a fait le point sur les nouveautés de cette saison dans un lieu symbolique, le studio 4. C’est au studio 4, lieu emblématique qui accueille des émissions de NoA, la chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine, que Xavier Riboulet, récemment nommé directeur régional de Nouvelle-Aquitaine, a accueilli ses invités, principalement des journalistes et des producteurs. Petit tour de zapping sur les antennes de France 3 en Nouvelle-Aquitaine et sur NoA qui semble gagner en notoriété au lendemain de son premier anniversaire.

Studio 4, un grand plateau où sont enregistrées les émissions « 20h00, Le Rattrapage » ou encore « NoA pop, », des débats ou des émissions exceptionnelles. Un nouveau visage pour accueillir les invités à cette conférence : Xavier Riboulet, directeur régional de France 3 Nouvelle-Aquitaine depuis juillet dernier. Il est venu partager un « moment important » et présenter les perspectives à venir pour France 3 en région, pour NoA, la chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine qui, selon lui, « ne cesse de monter » et séduire de plus en plus de téléspectateurs.

Première nouveauté, sur la 3, un décrochage local plus tôt aussi bien le midi que le soir. Désormais, la prise d’antenne débute à 11h50 et 18h50. « Nous avons rallongé de deux fois sept minutes nos rendez-vous d’information », explique Xavier Riboulet. Pour les locales en Nouvelle-Aquitaine, il y en a cinq (Bayonne, Pau, Périgueux, Brive et La Rochelle), il va falloir allumer le poste un peu plus tôt puisqu’elle seront diffusées à 18h53. Pour ceux qui ne reçoivent pas les Locales en Aquitaine, il y aura à la place un journal d’information grande région. « Pour donner au gens les clés pour comprendre ce qu'il se passe à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine », commente le directeur régional. L’info est le secteur qui fonctionne bien pour France 3. L’audience est bonne, puisqu’un téléspectateur sur quatre est devant le journal télévisé de France 3 dans la région (Aquitaine : 19,2% de PdA (Part d’audience) ; Limousin : 23% de PdA ; Poitou-Charentes : 17,8 de PdA). « Nos JT sont leaders du lundi au vendredi. Il y a une fidélité au service public, les gens nous suivent au quotidien », souligne Xavier Riboulet.

Magazines et émissions

France 3 Nouvelle-Aquitaine, c’est aussi des magazines et des émissions. Du lundi au vendredi, à 10h45, « Ensemble c’est mieux ». Depuis la rentrée, Philippe Aigueperse succède à Christophe Zirnhelt. Cette émission répond aux questions de la vie quotidienne et met en valeur les initiatives et les produits de la région. Du côté de « Cap Sud Ouest » qui nous fait découvrir le patrimoine et l’histoire de la région avec des images en drone, Raphaëlle Brenuchon va accompagner Eric Perrin dans ses visites. Nouvelle émission culturelle, Bis. Ce rendez-vous mensuel sera présenté par Leïla Kaddour, la présentatrice du JT de 13 heures de France 2, le week-end. Elle nous amène à la rencontre d’artistes régionaux. Sans oublier Txirrita (le magazine basque, un dimanche sur trois à 10h35), Contradas (magazine occitan deux dimanches sur trois à 10h45), Carnets de vol (les trois premiers samedis du mois à 10h20) Signes du Toro (le quatrième samedi du mois à 10h20). Il y a aussi les magazines de l’info avec dimanche en politique, tous les dimanche à 11h30 qui risquent d’avoir comme thème les municipales en vue du prochain scrutin, ou encore Enquêtes de région qui décrypte l’actualité du territoire. Le prochain numéro le mercredi 9 octobre en seconde partie de soirée évoquera la thématique de la mort ( « la mort : si on en parlait ? ») avant d’aborder la sécheresse au mois de novembre.

Puis il y a les prises d’antenne exceptionnelles, lors d’événements importants . « Nous prenons des risques car nous n’avons pas le droit de faire des audiences moins bonnes que ce qui est le programme national que nous occultons », explique Xavier Riboulet. Sur ce point, ça s’est bien passé pour France 3 Nouvelle-Aquitaine qui a couvert trois événements avec une audience au-dessus de la moyenne nationale avec la réouverture du musée d’histoire naturelle de bordeaux qui a réuni 120 000 téléspectateurs (pour 10,9% de PDA) le 30 mars dernier, le marathon de La Rochelle du 25 novembre 2018 avec 46 000 personnes devant leur petit écran (13,6 % de PDA) et enfin le Grand débat en Aquitaine diffusé le 15 mars qui a été suivi 65 000 téléspectateurs.

Le plus grand producteur de documentaires

France 3 Nouvelle-Aquitaine, c’est également de la production de documentaires. « Nous sommes les plus grands producteurs de documentaires à l’échelle du territoire », se targue Xavier Riboulet, 30 par an. La conséquence du COM (Contrat d’Objectifs et de Moyens) passé avec la région Nouvelle-Aquitaine sur trois ans à hauteur de 1,086 million d’euros chaque année. Une case est prévue le lundi en seconde partie de soirée pour la diffusion des ces productions sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. « Cette année, ce sera à partir de 23 heures, je sais, c’est encore tard, dit-il en s’adressant aux producteurs présents dans le studio. J’espère grappiller encore quelques minutes. Je compte bien sur Laurence Mayerfeld pour y parvenir (l’ancienne directrice régionale de France 3 Nouvelle-Aquitaine a été nommée en juin dernier directrice du réseau région France 3) et que ces documents soient diffusés à des horaires raisonnables ». Prochaines diffusions : Les promesses du chanvre (23 septembre), Je fais un rêve (le 14 octobre), Un monde sans chômeurs (21 octobre), Des femmes en jaune (le 4 novembre), Elu public n°1, une série documentaire permettant de découvrir aussi bien les « barons » de la politique locale que les maires de petites communes. Le 18 novembre, France 3 Nouvelle-Aquitaine diffusera un documentaire d’Antoine Laura de 52 minutes sur Alain Juppé.

NoA : « la madeleine de Proust »

« Je ne peux pas vous recevoir sans parler de notre bonbon acidulé, notre madeleine de Proust. Je parle d’un projet exceptionnel parti d’une idée, celle de Laurence Mayerfeld : se lancer dans l’inconnu, quelque chose qui de mon point de vue fait référence », poursuit Xavier Riboulet. Il fait référence, et vous l’aurez deviné, à NoA, une chaîne 100% régionale, qui parle de la Nouvelle-Aquitaine. Le 11 septembre dernier elle a fêté ses un an. Niveau audience aucun chiffre ne filtre, cependant le volume de production est très important. « NoA, c’est un nouveau mode de consommation de la TV, entre le linéaire et le numérique. ». En une saison, il y a eu plus de 500 heures de programme en direct, 207 événements couverts, 170 créations originales, 200 heures de sport couvert. « Nous avons signé un partenariat avec la fédération de pelote basque pour les championnats du monde et la coupe du monde. Il y a eu le grand prix de Pau. Il y a aussi Basket Landes, l’équipe féminine de Mont-de-Marsan. Nous diffuserons le match du Variétés club de France le 16 octobre à Bayonne. Je pense qu’il y avait une attente sur certains événements, NoA permet de les mettre en avant ». Le programme phare de la chaîne, Tous les chemins mènent à vous, qui s’est invité dans 164 villages se poursuit. « France 3 n’allait plus dans ces villages et ne parlait plus à leurs habitants. Quand NoA se rend quelque part, il y a des affiches qui annoncent notre venue. Le pari est réussi ». NoA Pop, permettant aux groupes de la région d’enregistrer un clip dans le studio 4, continue. La saison dernière 60 groupes se sont produits. NoA sur mer, Côté châteaux, le pourquoi de NoA, NoA lumières, NoA Classes se poursuivent également.

Enfin, il y a quand même eu des réflexions en filigrane sur la réforme de l’audiovisuel et le possible rapprochement France Bleu / France 3. Il y a déjà des coopérations. Après Toulouse et Nice, France 3 Brive diffuse la matinale de France Bleu Creuse à partir du 23 septembre de 7 heures à 8h45. Sans doute que d’ici le premier semestre de 2020 d’autres matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3… peut être celle de Bordeaux. Car que ce soit pour France 3 ou pour France bleu, le local, c’est leur crédo. Cette année, les antennes de France 3 ont diffusé tout de même 15 000 heures d’informations locales et régionales avec 11,1 millions de téléspectateurs en moyenne chaque semaine entre janvier et juin 2019 (chiffre Médiamétrie)



Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr