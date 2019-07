Culture | Franck Riester aux Francos : « éduquer pour faire émerger les artistes de demain »

13/07/2019 | Le ministre de la culture est venu vendredi aux Francos renouveler une convention entre l’Etat et La Rochelle pour favoriser l’accès des jeunes à la culture.

« C’est une priorité du ministère de développer l’éducation artistique et culturelle, et ici, La Rochelle est très mobilisée, », a souligné le ministre de la culture Franck Riester lors de ce renouvèlement de convention, signé très symboliquement aux Francos, « C’est important d’associer des acteurs du monde artistiques pour faire émerger les artistes de demain. L’association artistes, enseignants et collectivités crée une bonne dynamique ». C’est la deuxième convention signée entre la Ville de La Rochelle et l’Etat, la première datant de 2014.

Le renouvellement de celle-ci, sur quatre ans, met désormais dans la boucle l’ensemble des communes de l’agglomération, ainsi que la médiathèque Michel-Crépeau, les salles de spectacles La Coursive et La Sirène, ainsi que le festival des Francofolies de La Rochelle. « L’action culturelle à La Rochelle existe depuis très longtemps. Mes prédécesseurs ont fait un travail absolument formidable en la matière. Aujourd’hui, nous essayons d’apporter une valeur ajoutée sur des angles nouveaux », explique le président de l’agglomération et maire de la Ville de La Rochelle Jean-François Fountaine. A partir de la rentrée, trois grands axes d’activités vont être proposés aux jeunes. Le premier est un projet de land art, pour prendre conscience de l’environnement du marais de Tasdon, avec un architecte paysagiste qui interviendra auprès des élèves de l’école Barthelemy -Profit, du collège Albert-Camus, et du lycée Vallin. Au collège Fabre d’Eglantine, La Compagnie de Louise mène d’ores et déjà un travail sur la relation fille-garçon à travers le théâtre. Ce projet est mené en partenariat avec La Coursive. Les Francos proposent depuis un an des ateliers chansons, les Francos Educ’, en faisant intervenir des artistes de son réseau. Cette année, l’artiste Laurent Lamarca (Le Vol des Cygnes, qui tourne en boucle à la radio) ira faire de l’initiation à la chanson à l’école Paul-Doumer.

La convention met dans la boucle l'Etat, la Région, l'agglomération et la Ville de La Rochelle, ainsi que plusieurs des structures culturelles du territoire comme les salles de spectacles La Coursive et La Sirène.

« Aujourd’hui, tous les gamins ne vont pas à la bibliothèque, au cinéma ou au théâtre, mais ils nous cassent tous les oreilles avec de la musique à un moment donné. En tant que Francos, la chanson peut participer à l’éducation des mômes. Ce partenariat correspond à nos ambitions, c’est notre mission, notre devoir, et je suis ravie des premiers résultats que nous obtenons avec les enseignants sur la chanson, l’éducation et la culture », a expliqué le directeur des Francos Gérard Pont, invitant le public à aller voir les retours d’expériences des Francos’Educ sur Youtube, « c’est émouvant et rassurant sur l’avenir de notre jeunesse. »



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Anne-Lise Durif