Gérard Mordillat

Mardi 4 février à 18h30

Autour du livre Quartiers de noblesse publié aux éditions du Sonneur



Gérard Mordillat est né dans la classe ouvrière. Ce qui pour lui signifie tout : ce qu’il est, ce qu’il pense, ce qu’il fait. Revendiquant son appartenance sociale, il nous invite à partager sa fierté d’être de ceux-là, du côté de ces femmes et de ces hommes trop souvent oubliés des médias ou de l’Histoire. Qu’ils soient d’hier ou d’aujourd’hui, d’ailleurs ou d’ici, Gérard Mordillat leur rend grâce et se raconte dans un même élan. Il évoque l’esprit de la Commune et revit l’école buissonnière du côté de Belleville et de Ménilmontant ; il revient sur le cadeau laissé par son père : exiger le droit à l’écriture, "une force que la classe ouvrière ne devait pas négliger", ni laisser aux nantis. Il nous parle de ses chemins de traverses, de son premier boulot dans une imprimerie, de ses rencontres déterminantes, de la découverte de la poésie et de la Cinémathèque ; et puis de sa passion du vélo, le bitume comme une feuille blanche à conquérir. Sans étiquette politique sinon celle d’homme libre, l’écrivain et cinéaste réinvente avec force et humour ce qu’être de gauche signifie : avoir le goût des autres, du bien commun, du partage, de l’égalité, de la fraternité.

Autodidacte, Gérard Mordillat est romancier et essayiste, réalisateur de fictions et de documentaires. Il a publié de très nombreux livres dont Vive la sociale ! (Mazarine, 1981) qu'il adapte au cinéma en 1983, L’Attraction universelle (Calmann-Lévy, 1990), Les Vivants et les morts (Calmann-Lévy, 2005, Prix RTL-Lire), Notre part des ténèbre (Calmann-Lévy, 2008), La tour abolie (Albin Michel, 2017), Ces femmes-là (Albin Michel, 2019) ainsi que plusieurs essais. Il a réalisé pour le cinéma et la télévision une vingtaine de films et de documentaires. Il est par ailleurs un complice de toujours des Papous dans la tête de France-Culture.

La rencontre sera animée par Christian Jacquot.