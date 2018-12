Quand Internet et les réseaux sociaux changent la donne politique

Quelle semaine ! Ne parlons pas des aller-retour gouvernementaux sur les mesures : tout est bien qui finit bien, celles décidées avant la crise des Gilets Jaunes, favorables à la transition écologique, qui avaient failli passer à la trappe budgétaire sont maintenues. Et puis Jupiter - pardon le président - descendant de l'Olympe a atterri sur internet pour dialoguer avec les Français, via la plateforme change.org qui n'était pas habituée à pareille considération, malgré ses pétitions millionnaires. Après un mea culpa supplémentaire, Emmanuel Macron s'est adressé à l'égérie des Gilets Jaunes, Priscillia Ludosky, l'invitant à lui laisser son adresse mail « pour échanger plus régulièrement sur les sujets qui la touchent. Et le président d'ajouter « Votre message, je l'ai entendu. Je vous réponds directement: vous avez raison » , et ceci avant de se livrer à un exercice d'explication des mesures.