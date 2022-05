Culture | Trois cents auteurs écriront une nouvelle page de Lire à Limoges du 13 au 15 mai

02/05/2022 | La 30ème édition de Lire à Limoges se tiendra du 13 au 15 mai 2022

Après trois ans sans édition normale, Lire à Limoges fait son retour sous chapiteau au Champ de Juillet présidé par le romancier américain Douglas Kennedy. Durant trois jours, trois cents auteurs dédicaceront leurs ouvrages et participeront à quatre-vingt dix rencontres et débats.

« Les diversités » s’inviteront à cette nouvelle édition de Lire à Limoges qui retrouve sa forme habituelle après une édition 2021 organisée chez les libraires limougeauds et une année blanche pour cause de Covid. « C’est l’édition des retrouvailles avec, pour thème, les diversités que ce soit dans les amours, dans les amitiés, dans les légendes et la mythologie, dans les relations familiales et dans les mots » précise Philippe Pauliat-Defaye, adjoint en charge de la politique culturelle.

Les 30 000 visiteurs attendus pourront déambuler dans les allées du chapiteau dressé sur le Champ de Juillet et jouer des coudes pour obtenir une dédicace ou un selfie. « Lire à Limoges est classée parmi les premières manifestations littéraires en France, les visiteurs retrouveront le chapiteau, symbole de convivialité et de rencontres avec ses foodtruck, ainsi qu’un haut lieu culturel en l’occurrence le Centre culturel Jean-Gagnant. Nous saluons la présence affirmée du monde de l’édition avec vingt éditeurs régionaux de même que l’Association des éditeurs de Nouvelle-Aquitaine qui regroupe 50 maisons d’édition en Limousin sur les 200 que nous avons recensées dans la région. C’est la démonstration que cette terre limousine est riche d’auteurs et éditeurs.» se félicite l'élu.

Un auteur américain comme président

L’auteur américain Douglas Kennedy sera « la figure de proue » de ce rendez-vous littéraire très prisé. Le choix d’un romancier new yorkais s’est imposé du fait qu’il soit francophone, partageant sa vie entre les Etats-Unis, le Canada et la France . Ses livres se sont écoulés à plus de dix millions d’exemplaires dans l’Hexagone. Il présentera et dédicacera son dernier roman Les hommes ont peur de la lumière qui paraîtra le 5 mai.

Douglas Kennedy, romancier américain, présidera Lire à Limoges - Crédit : Max Kennedy

Parmi les 300 auteurs, huit seront les invités d’honneur de Lire à Limoges à savoir Louis Bertignac pour son livre Jolie petite histoire qui retrace l’histoire du groupe Téléphone, mais aussi Franck Bouysse, auteur briviste d’une quinzaine de romans dont le dernier Fenêtre sur terre. La comédienne Anny Duperey présentera Le tour des arènes, Thierry Courtin l’auteur de T’Choupi visite la France sera plébiscité par les lecteurs en herbe. Anne Goscinny autrice de Le monde de Lucrèce, Nicolas Lebel, de La capture et Jean Teulé, de Azincourt par temps de pluie, dédicaceront leur dernier ouvrage. Mathias Malzieu, le rockeur du groupe Dionysos, signe quant à lui Le guerrier de porcelaine. Des master classes littéraires sont proposées aux enseignants, le 13 mai, mais ouvertes désormais au public pour aborder trois problématiques, le polar écologique, la philosophie revisitée et le roman à l’ère des réseaux sociaux.

Des rencontres et des débats

Pour la première fois, le Prix de la Ville de Limoges sera décerné à l’auteur d’un premier roman, Sophie d’Aubreby, native de Bruxelles, qui a publié S’en aller aux éditions Inculte. Le jury s’est réuni en mars pour désigner la lauréate, retenue parmi huit auteurs de premier roman. Le prix des lecteurs de BD (BD de type roman graphique), le prix Izzo (littérature jeune adulte) et le prix coup de coeur jeunesse, décerné par un jury de deux classes de cycle 3, seront attribués le 13 mai.

Quelque 30 000 visiteurs sont attendus sous le chapiteau du Champ de Juillet - Crédit : Ville de Limoges - Thierry Laporte

Par ailleurs, des rencontres sous divers formats ponctueront ces trois journées avec des auteurs qui échangeront avec des élèves de près de 90 classes, de la petite section à la terminale. Les auteurs Bast, Maud Ankoua et Fabien Truong franchiront la porte de la maison d’arrêt pour animer des ateliers avec des détenus. Une balade commentée en petit train est programmée le 13 mai, de 14h30 à 16h30, pour mettre à l’honneur la porcelaine sans oublier les nombreuses rencontres et débats qui rythmeront cette édition des retrouvailles.

Programme complet sur lire.limoges.fr

Entrée libre de 9 h à 19 h au Champ de Juillet. Stationnement gratuit de 2 h parking centre Saint-Martial (vendredi et samedi) ou parking Jourdan le samedi. Renseignements : 05 55 45 61 60



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Corinne Merigaud