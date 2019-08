Culture | Hestiv'Oc à Pau : une 15ème édition plus métissée que jamais !

16/08/2019 | 35 000 festivaliers en 2018, 60 spectacles gratuits... Pendant 4 jours, le public est attendu nombreux à Pau pour les 15 ans d'Hestiv'Oc, du Stade Tissié jusqu'au cœur de ville.

Cette année encore, du 22 au 25 août, le festival Hestiv’Òc accueillera près de 200 artistes pour animer le centre-ville de Pau autour de la culture béarnaise et occitane. Chanteurs, danseurs, musiciens, comédiens et DJs, se retrouveront pour partager et célébrer la culture béarnaise, « cultura nostra » dans le texte. Pour cette 15e édition, l’association Accents du Sud a glissé quelques nouveautés parmi les incontournables du festival. Le jeudi 22 août, notamment, c'est l’immanquable Cantèra d’Ouverture qui lancera les festivités ! L'occasion pour tous les béarnais de se retrouver et chanter en chœur les quatre chants qui donneront le tempo de cette 15e édition.

Ça, ça ne change pas ; c'est au Stade Tissié que sera installée la Grande Scène du Festival pour 8 concerts divers et variés s’adressant à tous les publics. Sur scène, les différentes régions occitanes seront représentées mais aussi le nord de l’Espagne (Pays-Basque, Catalogne, Aragon) et l’Italie. Au rendez-vous des artistes : Lo Barrut et sa polyphonie sauvage, Djé Baléti et son esprit carnavalesque détonnant, le retour du duo mythique toulousain Les Femmouzes T (et invités) ou encore Lou Tapage et son folk-rock populaire… A découvrir également deux formations déjà incontournables sur la scène espagnole : le puissant rock basque d’En Tol Sarmiento ou le rock fusion de Zoo Posse. A cela s'ajoute les « habituels » bals trad qui lanceront chaque soirée entre tradition et modernité, convivialité assurée ! Et toujours indispensable pour se fondre dans la masse: le fameux foulard jaune noué autour du cou!

Côté nouveauté, c'est bien sur la Grande Scène que ça se passe. En effet, cette année, l'animation entre 2 concerts sera confiée à trois DJ's. Chacun dans son esthétique, ils participeront à faire monter l’ambiance au Stade Tissié ! L'occasion de découvrir, les influences métissées et engagées de Trobar Dub Sound, la musique obsédante rythmée par un saxophone et des percussions du duo Versus, ou l’énergie passionnée et débordante de l’incontournable Silvan Carrère. Une approche inhabituelle des musiques actuelles occitanes garantie !





Entre tradition, découverte, convivialité et gourmandise

Côté ville, une dizaine de lieux seront investis par de nombreux spectacles, allant de la poésie contestataire des Troubadours (Sirventés) aux Noces de Figaro revisitées en gascon (Los Comelodians - (« Que’s marida, lo Figaro ! »), en passant par une création originale autour de la polyphonie (Belugueta), un trio « trash, trad et roots » (Tribal Jâze), une fanfare « anti-depression » (Funky Style Brass) , un mini-cinéma occitan (Le KinOculteur), des musiciens guerriers aragonais en « passa-carrèra » (Ixera), le chant béarnais et occitan de Los Esbarrits et de Confluénçia, une brigade de « farces de l’ordre » (Police Occitane de Proximité) ou encore deux spectacles de danse quant à eux proposés le samedi. Là encore on alternera entre les danses traditionnelles (mât et baton) de « Pau lo Tiau » et le métissage entre danse contemporaine, classique et traditionnelle de la compagnie « Topa.k - Dialogue ». Pour ces belles découvertes rendez-vous en journée au Théâtre Saint-Louis, mais aussi place Clemenceau, Place Royale, Place Reine-Marguerite ou encore Place de la Déportation.

Mais parce que convivialité rime souvent avec bonnes tables et gourmandise, le village Gourmand d'Hestiv'Oc proposera dans cet esprit, un aperçu du terroir béarnais : charcuteries, canard, fromage des Pyrénées, porc noir de Bigorre, crêpes et confitures, glaces… Sans oublier les vins de Jurançon, de Madiran, le cidre béarnais, bières ou encore jus de fruits pour accompagner les repas ! Rendez-vous en famille et entre amis, au Stade Tissier pour déguster et partager un moment à coup sûr délicieux à partir de 18h (sauf le dimanche 11 h) !





Et pour les Pitchouns!

Enfin, cette 15ème édition n'oublie pas les enfants, qui pour la 7ème année, auront leur festival dédié ! Le samedi, les plus jeunes ont rendez-vous au Pavillon des Arts avec les Menestrèrs Gascons autour d’ateliers de chant, de musique et de danse et pourront aussi assister à la projection de « Sénher Ram », un film d’animation doublé en occitan par la société de production Conta’m. Le dimanche, c’est au Stade Tissié qu'ils pourront se transformer en artistes de « street art » accompagnés par l’Atelier Ambulant, assister au spectacle « Vent de Castanha » autour des chansons enfantines en français et en gascon, ou encore participer aux traditionnels jeux béarnais, sous le regard bienveillant de leurs parents.



Pour tout connaître du programme détaillé : https://www.hestivoc.com/



Par Solène Méric

Crédit Photo : Hestiv'Oc- David Hushion-Accents du Sud