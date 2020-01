Culture | IN SITU Quand photographie rime avec enfance

19/01/2020 | Alain Laboile et ces clichés de la série "La Famille", à la vieille église de Mérignac.

L’exposition IN SITU présente les photographies de la série « La Famille » et quelques sculptures d’Alain Laboile à la vieille Église de Mérignac du 18 janvier au 12 avril. Ces photographies dévoilent la vie de famille de l’artiste, composée de 6 enfants, vivant dans un lieu en pleine nature en Gironde. Ces clichés bruts et poétiques ont déjà conquis l’international, de Tokyo à Los Angeles; c’est une première en France qu’une telle exposition se tient.

L’histoire d’Alain Laboile est un peu particulière, sculpteur à l’origine il se passionne pour les insectes et achète son premier appareil pour les photographier. C’est en voulant créer un album de famille pour ces enfants en 2007, qu’il commence à se former en autodidacte à la photographie et poste sur Facebook certains de ces clichés. Très rapidement, il obtient des retours très positifs et même des propositions d’exposition au Japon, « je n’ai jamais démarché pour quelque chose » assure humblement le photographe. C’est en définitive une enfance authentique, intemporelle et universelle que reflète le travail du photographe girondin.

En passant la porte de la vieille église de Mérignac, le visiteur est instantanément saisi par l’intimité de l’espace. La disposition des clichés noir et blanc est conçue pour que l’univers de la famille soit retrouvé. Les emplacements des photos suivent la disposition de la propriété de l’artiste, tout d’abord par la maison puis par l’eau qui borde cette dernière, en passant par la forêt qui entoure la propriété, pour finir par le jardin et le chemin qui raccompagne jusqu’au logis. Par ces clichés saisissant l’imaginaire et le jeu caractéristique à l’enfance, les visiteurs semblent retrouver « un peu de leur propre vécu » déclare Alain Laboile. La lumière naturelle et la spontanéité de la prise des images y sont pour beaucoup. En déambulant au fil de l’exposition, le visiteur rentre dans l’intimité de cette famille au fil des années, en observant des clichés des enfants jouant dans le salon, dans la cuisine avec une photographie grandeur nature qui immerge un peu plus le spectateur. La seconde partie de l’exposition sur le thème aquatique, mêle l’imaginaire à la photographie, grâce au reflet d’un étang qui déforme et crée des créatures surnaturelles, le tout surplombé par une sculpture d’homme-poisson qui semble tout droit sortie de l’univers du cinéaste japonais Miyazaki. L’exposition se poursuit sur la forêt, puis se termine par le chemin regroupant les rencontres des enfants avec la faune environnante. En repassant la porte de la Vieille Eglise, le visiteur à la sensation d’être plus proche qu’auparavant de cette famille si particulière.

Autour de l’exposition IN SITU du 18 janvier au 12 avril 2020, de nombreuses activités sont organisées, parmi-elles, des visites en présence du photographe, des scénettes théâtrales avec les élèves du conservatoire de Mérignac mais aussi des « Visites Regards Décalés » en compagnie de l’humoriste Vicent Cara. À noter, des visites sont disponibles pour les malentendants et sourds, et les malvoyants, aveugles. Programme détaillé



Par Margaux Bonfils

