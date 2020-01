Culture | Kimsooja reçoit la médaille de la ville de Poitiers

17/01/2020 | Le maire de Poitiers, Alain Claeys, a remis à Kimsooja, artiste sud-coréenne qui a élaboré la 1re édition de l'exposition Traversées, la médaille de la ville.

L’artiste sud-coréenne Kimsooja a reçu ce vendredi 10 janvier des mains d’Alain Claeys, le maire de Poitiers, la médaille de la ville. Une reconnaissance pour celle qui a bénéficié d’une carte blanche pour installer l’exposition contemporaine, culturelle et patrimoniale sur la ville. Dans le même temps, elle a reçu un parapluie blanc de la célèbre et réputée fabrique de parapluies située Grand’rue à Poitiers. De quoi peut-être l’inspirer pour un prochain défi artistique ? En tout cas, Kimsooja semble être sous le charme de Poitiers. Elle l’a promis, elle reviendra notamment pour conseiller le prochain artiste à investir la ville pour la prochaine édition de Traversées dans deux ans.

Il est 17 heures, ce vendredi 10 janvier. Kimsooja, artiste sud-coréenne qui a élaboré l’exposition mêlant valorisation du patrimoine et découvertes d’oeuvres d’art contemporaines, arrive dans le bureau du maire de Poitiers accompagnée par sa délégation. L’artiste s’apprête à recevoir la médaille de la ville. « Quand nous sommes partis dans cette aventure pour vous donner une carte blanche, j’étais partagé entre de l’enthousiasme et de l’interrogation », se souvient le maire, Alain Claeys. Au sein de la ville, le projet avait essuyé quelques critiques. « Certains se sont demandés pourquoi on faisait venir une artiste de l’extérieur, alors qu’il y en a beaucoup sur Poitiers. J’ai trouvé ce genre de réflexion stupide. Malgré le choix de Kimsooja avec une renommée internationale, la partie n’était pas gagnée… »

Traversées : le plus beau cadeau offert aux Poitevins

Cependant Alain Claeys ne regrette rien. Le maire a loué et apprécié le travail réalisé par Kimsooja pour la première édition de Traversées. « Elle a choisi, elle a conçu la traversée de Poitiers. Elle a donné sa vision de notre ville et ses coups de coeur. » C’est elle qui a retenu les différents lieux mis en avant et où sont exposées les différentes oeuvres. Du palais des ducs d’Aquitaine, à la sacristie de la chapelle Saint-Louis, au baptistère Saint-Jean, l’église Saint-Radegonde en passant par le faubourg du Pont Neuf et le confort moderne. « Vous avez partagé toute votre sensibilité pour découvrir ces lieux. Cela nous vous le devons car ce sont vos choix. » Des choix qui ont séduit les Poitevins et touristes, puisqu’à ce jour plus de 130 000 personnes ont déjà pu profiter de cette exposition dans les différents lieux de la ville. Kimsooja a su allier patrimoine et art contemporain. Les écoliers poitevins ont pu découvrir également leur ville, puisque plus de 500 enfants ont visité Traversées avec leurs enseignants. Traversées, une occasion de découvrir ou plutôt redécouvrir Poitiers. « Combien de Poitevins ont découvert le baptistère Saint-Jean, ont pris conscience que la tour Maubergeon était intégrée au palais des ducs d’Aquitaine. Je pense que c’est le plus beau cadeau que vous avez pu offrir aux Poitevins ».

C’est avec une certaine émotion que l’artiste a reçu la médaille de la ville remise par le maire, Alain Claeys. Il en a d’ailleurs profité pour lui remettre un cadeau supplémentaire. « Il vient de la Grand’rue, lui indique-t-il en tendant le papier cadeau d’une forme singulière. Je sais que vous avez beaucoup aimé ce vieux magasin, celui de fabrique de parapluies. C’est avec plaisir que nous avons choisi de vous en offrir un » Une fois le papier cadeau ouvert, Kimsooja dévoile un beau parapluie de couleur blanche et partage une anecdote autour de cet accessoire qui peut devenir symbolique. « J’ai eu un projet autour du parapluie en lien avec les réfugiées quand j’étais à New-York. Cela n’avait pas pu se faire… » peut-être que ce parapluie poitevin fera partie d’une de ces prochaines oeuvres.

Partager sa médaille avec tout le monde

En tout cas, Kimsooja semble être totalement tombée sous le charme de Poitiers. « Quand je viens ici, j’ai l’impression de revenir à la maison », sourit-elle. Elle qui a déposé ses valises ou plutôt son conteneur à Poitiers, avec son oeuvre intitulée « Kimsooja, Bottari 1999-2019 ». Dans ce conteneur bariolé de couleurs, échoué sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean, ses affaires y sont entreposées. « Je me sens vraiment chez moi. J’ai pris conscience que vous m’aviez laissé les clés de la ville. Une décision forte ». Sachant que Poitiers lui a apporté beaucoup, Kimsooja est vraiment reconnaissante vis-à-vis de la confiance qu’on lui a donnée . « J’ai beaucoup appris du point de vue historique sur cette ville. Ça va approfondir mon avenir artistique ».

L’artiste en a profité pour remercier tout le monde, le maire, le conseil municipal, la direction artistique de Traversées, pour la reconnaissance de son travail et la confiance qui lui a été accordée. « On devrait faire des copies de cette médaille pour la partager avec tout le monde, chaque citoyen, tous ceux qui ont participé à Traversées », indique-t-elle remplie d’enthousiasme. Kimsooja va sortir grandie encore plus de cette expérience où elle a pu partager ses valeurs et ses oeuvres dans un lieu qui lui était pourtant inconnu Traversées il y a encore quelques mois. « Je pense que j’ai réalisé ici le projet de mes rêves. J’ai pu m’exprimer à l’échelle d’une ville, c’est la première fois qu’on me proposait cela. Ça doit être le rêve de tous les artistes ».

Fort de ce succès, il devrait y avoir une deuxième édition de Traversées dans deux ans avec un nouvel artiste qui aurait également carte blanche. Poitiers se veut être une ville créatrice et de créativité. Kimsooja a d’ores et déjà promis d’aider et de conseiller son successeur dans cette tâche. « Je reviendrai volontiers soutenir le prochain artiste pour la prochaine édition de Traversées », conclut-elle.

Il ne reste plus que ce week-end pour découvrir Traversées\Kimsooja. L'exposition se termine le 19 janvier.

Plus d'informations : www.traversees-poitiers.fr



Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr