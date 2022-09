| Le Village by CA Aquitaine cherche ses lauréats pour 2023

Le Village by CA Aquitaine a ouvert son appel à candidatures pour sa promo 2023. Peuvent s'inscrire les startups innovantes avec une dimension RSE, en phase d’accélération commerciale. Les lauréats bénéficieront d'un suivi personnalisé et d'un accès à des ateliers, réunions et évènements exclusifs, tout en intégrant un riche réseau de corporates, de 1 300 startups au niveau national et de 740 entreprises partenaires. Le Village by CA Aquitaine, c'est déjà 70 start-up accompagnées, 390 emplois créés, et 31,5M€ de levées de fonds réalisées. Inscription jusqu'au 10 octobre sur candidatures-village-by-ca-aquitaine-2023