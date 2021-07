Culture | L’Été Métropolitain souffle sa dixième bougie

06/07/2021 | A partir du 10 juillet, l’Été Métropolitain revient dans les 28 communes de Bordeaux Métropole pour son dixième anniversaire.

Il a été lancé sous Vincent Feltesse, alors président de la CUB, « à une époque où la communauté urbaine n’avait pas l’habitude de créer d’évènements culturels », pour Alain Anziani. 10 ans plus tard, l’Été Métropolitain revient, après « une longue hibernation du monde culturel », sourit le président de Bordeaux Métropole. Qui dit anniversaire dit organisation singulière. Cette dixième édition abritera 150 représentations pendant sept semaines dans des lieux parfois insolites.

« Le festival n’aura pas la même ampleur », prévient immédiatement Alain Anziani. Si les restrictions sanitaires viennent bousculer un peu l’organisation de l’Été Métropolitain, la fête se fera quand même « avec beaucoup de joie et d’appétit », souligne le Président de Bordeaux Métropole. Lors de son dernier conseil métropolitain, la collectivité a d’ailleurs fait le choix de renforcer son budget culture de deux millions d’euros. Cette rallonge comprend notamment un effort supplémentaire de 170 000 euros dans l’organisation de la dixième édition de l’Été Métropolitain.



Pour cette édition anniversaire, ce seront pas moins de 150 représentations qui auront lieu dans les 28 communes de la Métropole bordelaise du 10 juillet au 29 août prochains. « Nous avons programmé certains spectacles prévus lors de l’édition 2020, qui avait dû être annulée », précise Brigitte Bloch, Vice-présidente de Bordeaux Métropole déléguée au tourisme et à l’évènementiel. L’élue en profite pour annoncer que plusieurs spectacles se dérouleront dans des lieux hors du commun, au-delà des habituelles salles de spectacle. Ainsi, deux représentations sont prévues à l’Hippodrome et une au Castel d’Andorte, au Bouscat. Des spectacles se dérouleront également à l’hôpital Saint-André ou encore à l’écomusée de la vigne et du vin de Gradignan.

« L’important, c’est la pluridisciplinarité »

Pour Brigitte Bloch, l’Été Métropolitain conserve un esprit fédérateur et une large gamme de performances. « Comme d’habitude, la majorité des spectacles sont gratuits. Quelques rares participations seront demandées, notamment pour les spectacles gastronomiques. L’important, c’est la pluridisciplinarité et l’accessibilité », raconte l’élue. Ainsi, la danse viendra côtoyer le cinéma et autres ballades artistiques voire poétiques, pour remplir cette saison d’été sur la Métropole avec parfois des propositions qui bousculent.

Parmi elles, un projet porté la compagnie de théâtre bordelaise « 16 ans d’écart ». Cette dernière est une habituée des spectacles participatifs, mettant le public à contribution, et de l’improvisation. La compagnie bordelaise propose « Un repas de famille ». Ce spectacle se déroulera sous forme de pique-nique géant organisé chaque week-end tout au long de l'Été Métropolitain. « Le public amène son pique-nique, des comédiens seront là et nous allons le faire intégrer notre propre famille. Un monsieur va par exemple devenir "Tonton Gégé", à qui on va raconter des anecdotes qui vont le faire réagir. Du jeu va se créer à partir de ses réactions sur lesquelles on improvisera », raconte Sarah Ferru, chargée de production de la compagnie. Le spectacle, comme un vrai repas de famille, durera environ trois heures. Première au parc du Château Brignon à Carbon-Blanc, le 10 juillet prochain à partir de midi.

Le programme complet est à retrouver sur le site de l'Été Métropolitain.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : Yan Moussu