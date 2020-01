Culture | L’humour au beau fixe avec Les Fous Rires de Bordeaux

16/01/2020 | Du 14 au 21 mars, la 4ème édition du Festival Les Fous Rires de Bordeaux reçoit une cinquantaine d’humoristes…

Kheiron, Booder, Fabien Olicard, Az, Alexis Le Rossignol, Baptiste Lecaplain, Chicandier, Aurélien Cavagna, Benjamin Tranié, Christophe Alévêque ou encore Seb Mellia et Elisabeth Buffet. Voici quelques-unes des têtes d’affiche qu’accueille la 4ème édition du Festival Les Fous Rires de Bordeaux du 14 au 21 mars prochain dans une dizaine de lieux culturels bordelais. Cette année, trois nouveautés sont à découvrir, deux soirées « Tremplins Découvertes 2020 », une soirée de clôture sur-mesure et une avant-première le 1er mars avec le Jupiter Show…

« Une folle semaine de l’humour, une incroyable programmation, un plateau d’artistes impertinents, imprévisibles, indomptables, insupportables mais surtout indispensables en clôture de cet événement ». Tels sont les mots de Michel Goudard, directeur et producteur du festival, pour qualifier cette quatrième édition des Fous Rires de Bordeaux qui se tient du 14 au 21 mars prochains. Même si ce festival n’a lieu que dans deux mois, une dizaine de spectacles affichent déjà complets comme ceux de Baptiste Lecaplain, Monsieur Fraize, Kyan Khojandi, Roman Frayssinet, Seb Mellia, Kheiron, Akban Ivanov ou encore celui de Fanny Ruwet. « A cette période-là de l’année, pour les trois précédentes éditions, nous n’avions jamais enregistré autant de réservation », souligne le maître des lieux.



Des nouveautés à découvrir

Au-delà du stand up et autre one man show, pour l’édition 2020 trois nouveautés sont à noter. Tout d’abord, deux soirées « Tremplins Découvertes 2020 » au café-théâtre des Chartrons à 20h30. La première se tiendra le 17 mars avec le duo Ambroise et Xavier, Nicolas Fabié, Etienne S, Hassan de Monaco et Julien Bing. Les deuxièmes Tremplins auront lieu le 18 mars avec Clément Bonpoil, Cyril Iasci, Mickaël Bièche, Thibaud Agoston et Sébastien Espanol. Autre nouveauté, une soirée de clôture sur-mesure au Théâtre Fémina le 21 mars à 21h, présentée par Bruno Hausler et créée pour l’occasion avec Pierre-Emmanuel Barré, Thomas VDB, Doully et Aymeric Lompret. Et, en première partie de soirée, la finale des « Tremplins Découvertes 2020 » sera disputée. Enfin, dernière nouveauté et non des moindres, afin de nous faire patienter Alhambra Productions, La Boîte de Ouf ! et CGP présentent une avant-première au Festival le 1er mars à 19h au Théâtre Fémina avec le Jupiter Show avec Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Guillaume Meurice, Mélanie Bauer, Frédéric Fromet, Thomas Bidegain, Constance, Christine Gonzalez, Pablo Mira, Clara Dupont-Monod, Juliette Arnaud et Hippolyte Girardot.



Un Festival Ouf social, culturel et festif

Les Fous Rires de Bordeaux c’est aussi un festival Ouf qui propose des actions sociales, culturelles et festives. Ainsi, le 17 mars, des artistes et des détenus se rencontreront au centre pénitentiaire de Gradignan pour livrer des performances d’improvisation, le 17 mars toujours, l’humoriste Aurélien Cavagna sera interviewé par les enfants de l’unité pédiatrique du Centre hospitalier Pellegrin. L’humoriste Seb Mella se prêtera au même jeu avec les jeunes du centre Abadie, du pôle aquitain de l’adolescent le 19 mars. Une lecture musicale spéciale humour sera donnée le 14 mars à 16h30 à la médiathèque de Gradignan, une conférence – atelier humour sera proposée autour de l’économie et du développement des artistes d’humour à l’Espace Saint-Rémi le 14 mars à 16h, un yoga du rire en famille le 18 mars à 15h et à 16h30 à l’Espace Saint-Rémi également, une rencontre inédite entre joueurs des Girondins de Bordeaux, artistes du festival et enfants des Apprentis d’Auteuil le 18 mars à 11h au football club du Haillan et bien d’autres rendez-vous... Le Village du Festival sera érigé à l’Espace Saint-Rémi afin de faciliter les échanges et les partages entre public, artistes, professionnels et partenaires.

Programme complet et tarifs sur www.lesfousriresdebordeaux.fr



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Les Fous Rires de Bordeaux