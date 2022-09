Culture | Bordeaux : la Cité du Vin va faire peau neuve en 2023

07/09/2022 | L'année 2023 s'annonce chargée pour la Cité du Vin, qui s'apprête à passer par des "changements significatifs"

Plus de six ans après son ouverture, la Cité du Vin souhaite se renouveler. L’emblématique musée de Bordeaux s’apprête à passer par une importante transformation, l’obligeant à fermer ses portes au public pendant le mois de janvier 2023.

Nouvelle scénographie et nouveaux équipements : après six ans d’existence à Bordeaux, la Cité du Vin souhaite passer par des "changements significatifs", selon les mots de son directeur général, Philippe Massol. "Il y a un an et demi, nous avons commencé à réfléchir à la manière dont elle devait se renouveler", a affirmé ce dernier, lors d’une conférence de presse ce mardi 6 septembre. Avant d’ajouter : "On considère qu’un visiteur revient en moyenne tous les cinq ans. Nous estimons [qu’à la Cité du Vin], c’est plutôt tous les dix ans".

Afin de "garder son attractivité", l’établissement fait en effet face à une "fin de durée de vie pour un grand nombre d’équipements informatiques et multimédias". De grands changements sont donc à attendre dès la fin de l’année 2022. Durant le mois de novembre, de nouveaux contenus y seront introduits. Puis, du 2 janvier au 3 février 2023, le musée sera fermé au public. "Pendant ce mois, il va y avoir un énorme travail sur le parcours permanent. Il va se métamorphoser", a expliqué Philippe Massol.

Le parcours permanent actuel de la Cité du Vin

Un parcours plus convivial

"Moins d’écrans" seront présents sur le site, selon ce dernier, qui assure qu’il n’y aura cependant "pas moins d’images" : “Les écrans donnaient un côté froid, strict. Avec le nouveau projet scénographique, l’image sera intégrée à des décors”, a-t-il affirmé. L’exposition permanente refera donc surface avec "un nouveau contenu, une nouvelle scénographie et de nouveaux équipements", selon l’établissement.

Un nouveau parcours qui se veut "plus convivial", et qui facilitera la proximité avec les visiteurs, selon le directeur général de la Cité du Vin. Il sera également plus facile de s’y déplacer. "Et il y aura beaucoup plus d’informations qui viendront au visiteur", selon Philippe Massol, avant de rajouter que le projet de rénovation est beaucoup plus large : "On vient de refaire totalement la régie de l’auditorium, et on a réaménagé en éclairage et en sonorisation certains espaces. En 2023, nous allons changer notre système de billetterie", a-t-il affirmé.

En plus de ces changements importants, la nouvelle saison culturelle de l’établissement vient d’être lancée. Ateliers, entretiens, ou encore dégustations : entre le mois de septembre et décembre 2022, pas moins de 45 événements y seront proposés.

Programme complet de la nouvelle saison est à retrouver ici.





Par Manon Gazin

Crédit Photo : ANAKA