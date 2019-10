Culture | La Collection Quasar, à voir dare-dare au Musée des Beaux Arts de Pau

29/10/2019 | Depuis le 18 octobre, et jusqu'en février, la collection Quasar expose un grand nombre de ses œuvres au Musée des Beaux Arts de Pau. A voir !

Découverte à l'occasion des portes ouvertes de l'Espace des arts le 18 octobre dernier, l'exposition "Quasar, la collection" est à voir jusqu'au 2 février au Musée des Beaux Arts de Pau, offrant là temporairement une belle et large ouverture à l'art contemporain. Une première pour le Musée palois, dont il aurait eu tord de se priver. A découvrir : quelques 160 œuvres extraites de la collection Quasar constituée par Anne-Marie et Jean-Jacques Lesgourgues, devenue depuis 2016 un fonds de dotation d'utilité publique. Compilant des œuvres d'artistes français des années 1980 à 2000, l'exposition est un riche plongeon dans les courants esthétiques des arts plastiques de cette fin de 20ème siècle.

Le fonds Quasar, est constitué d'un peu plus de 1200 œuvres françaises des années 80 et 90 repérées, chéries, collectionnées par le couple de mécènes Anne-Marie et Jean-Jacques Lesgourgues, soutenant par ce biais la production de 92 artistes (75 peintres et 17 sculpteurs). « Ici, pour cette exposition à Pau, ce sont 160 œuvres qui ont été sélectionnées avec un accrochage à l'image d'un atelier d'artiste. Nous voulions retrouver cette ambiance des lieux où nous avons acheté ces oeuvres et passé des heures extraordinaire avec les artistes », explique Jean-Jacques Lesgourgues, enthousiaste à l'idée de cette exposition dans, dit-il , « le lieu magique » qu'est le Musée des Beaux Arts de Pau dans son nouvel ensemble de l'Espace des arts.







Foisonnements d'oeuvres

Une exposition qui apparaît pour le visiteurs, comme un véritable foisonnement d'oeuvres de tout support et tout format plus ou moins mêlés. Une exposition qui a aussi le souci de montrer comment les artistes de la toute fin du XXème siècle ont pris à leur compte les grandes thématiques de l'Histoire de l'Art, et en ont tiré leur propre fil et interprétation : l'image de la figure, la poétique de l'abstraction, l'esthétique du format ou encore l'enjeu des matériaux... Manière aussi de démontrer, si besoin, que ces créateurs des années 80 et 90, au coeur alors d'une véritable « crise de l'art » animée par des débats sur la légitimité de l'art contemporain, méritent tout autant que leurs aînés, le titre d'artiste. Une prise de distance par les créateurs de l'exposition paloise d'autant plus autorisée que 20 ans, la séparent l'exposition de la fin de la collection (et 40 ans, soit près d'un demi siècle, pour ce qui est des premières œuvres récoltées).

Une défense des artistes qui semblent donc bien avoir toujours motivé le couple de mécènes, qui en 20 ans ont établi des relations fortes et de longue durée avec « leurs » artistes. De nombreuses lettres manuscrites et autres amicales cartes de vœux en témoignent dans la scénographie de l'exposition.

Parmi ces artistes à découvrir ou redécouvrir : François Jeune, Loïc Legroumellec, Toni Soulié, Maya Andersson, Yves Guérin, Claude Viallat, Pierre Bouraglio, Jeanne Lacombe ou encore les sculpteurs de renommée internationale Bernard Pagès et Etienne Martin (décédé en 1995) dont deux œuvres monumentales ont été données par la Collection Quasar à la ville de Pau et ornent désormais le parvis du nouvel Espace des Arts.







Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr