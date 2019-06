Culture | La Coursive : fin de saison sur fond de crise

25/06/2019 | A l'occasion de la révélation de la nouvelle saison ce 24 mai, le Conseil d'administration a annoncé officiellement le licenciement de sa directrice adjointe

Le malaise durait depuis 2 ans, depuis l’arrivée de Franck Becker à la tête de l’institution, reprenant le flambeau de l’ancien directeur Jackie Marchand. Sans rentrer dans les détails, le Conseil d’administration de La Coursive parle de « désaccords de management » entre le directeur et son adjointe Florence Simonet, tout en précisant qu’il ne s’agit de « rien de grave ». Franck Becker évoque de son côté une « situation de conflit de pouvoir » et de « détérioration de la communication » au fil des mois. Le CA affirme avoir fait venir un cabinet d’audit pour prendre la mesure de la situation.

A la suite de ses conclusions, les huit membres du conseil auraient décidé de procéder au licenciement de Florence Simonet, pour « faute simple ». L’entretien préalable au licenciement aurait été effectué en mai, et Florence Simonet dispensée d’effectuer son préavis au sein du théâtre. Ce délai légal entre l’annonce et le départ du salarié étant toujours en cours, les membres du conseil d’administration ont refusé d’en dire davantage sur les tenants et les aboutissants de cette histoire. « Nous regrettons ce licenciement et qu’il n’ait pas été possible de trouver une autre issue à la crise », a affirmé le vice-président Bruno Odin, avant de préciser que « d’autres choses ont été tentées en amont », tout en refusant d’apporter des précisions. « Des négociations entre avocats » seraient en cours, et « les choses seront suivies d’effet sur le plan budgétaire ».

« Si la situation a été difficile à gérer ces 18 derniers mois, il ne s’agit pas de renier les vingt-sept années de travail que Florence Simonet à passé ici », a précisé un des deux représentants de l’agglomération au CA, Vincent Coppolani. « Ces aventures de 27 ans au sein d’un même établissement peuvent être perturbées par l’arrivée d’un nouveau fonctionnement », analyse de son côté Franck Becker, « Florence Simonet et Jackie Marchand avaient construit des méthodes de travail qu’il a été très difficile, pour Florence Simonet, de dupliquer dans cette nouvelle relation de travail ». Pas un mot sur la lettre ouverte rédigée en décembre dernier par les salariés de La Coursive pour faire part de leur souffrance au travail, lié au nouveau management. Pour le CA, « le recrutement de Franck Becker a été une réussite » puisque les résultats de la saison sont « positifs », « et il est reconnu pour le travail qu’il a fait par ailleurs ». Un représentant du ministère de la Culture est venu appuyer la décision du conseil pour cette annonce officiel.

Du côté du public et des salariés, l’annonce a été reçue avec une vive émotion, au point qu’un appel à rassemblement a été lancé sur les réseau sociaux, pour lundi, 18h. Des salariés s’étaient déjà rassemblés mercredi, dès l’annonce officielle.

De son côté, Jean-François Fountaine a fait part de ses regrets concernant la décision du CA, précisant que les membres représentant l’agglomération avait voté « en leur âme et conscience » : « Je ne suis pas un élu interventionniste, nous ne faisons pas ingérence dans les décisions des associations ». Il a rendu hommage au « parcours exemplaire » et à « l’engagement » de Florence Simonet auprès du public et des artistes. Il s’est engagé « à ce qu’elle puisse poursuivre sa carrière à La Rochelle », dans le milieu culturel. Il a prévu de la recevoir et de se renseigner auprès des associations de leurs éventuels besoins en la matière. Il a également reçu les salariés de La Coursive, dont il a perçu le malaise à différents degrés. « Certains sont préoccupé par leur avenir, voire inquiets d’être licencié eux aussi, d’autres sont nostalgique de l’époque de Jackie Marchand », relate-t-il.



