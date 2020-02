La Machine à Lire entre politique et jazz...

Roland Chemama

Samedi 15 février à 11h à La Machine à Musique - Lignerolles

Autour du livre La psychanalyse refoule-t-elle le politique ? publié aux éditions Erès



Les psychanalystes sont-ils détachés du monde qui les entoure, des problèmes sociaux qui pèsent sur l'individu et affectent sa subjectivité ? Des dissensions existent entre eux quant à la réponse à apporter. Peut-on parler d'un nouveau sujet ? Même si comme le disait Lacan, "l'inconscient, c'est la politique", on a tendance à le réduire à la présence de l'infantile et du sexuel, mais ne prend-on pas le risque de ne pas voir la place centrale qu'est la question du politique dans l'inconscient ? Roland Chemama aborde, dans ce livre, cette interrogation en partant de la définition même du sujet pour mieux prendre en considération la dimension historique où s'inscrivent les analysants.

Roland Chemama est psychanalyste à Paris et a été président de l'Association lacanienne internationale et de la Fondation européenne pour la psychanalyse. Il est l'auteur notamment de La jouissance, enjeux et paradoxes (Erès, 2007), Dépression, la grande névrose contemporaine (Erès, 2006), de Trauma dans la civilisation. Terrorisme et guerre des identités (avec C. Hoffmann, Erès 2018).

La rencontre sera animée par Isabelle Morin et Samuel Nelken.