La Machine à Lire honore les poètes

01/03/2020 | Hommage à Pierre Peuchmaurd Vendredi 6 mars à 18h30 à La Machine à Musique - Lignerolles

La poésie – ou plutôt le poème – ne doit rien au rêve. A la rêverie, peut-être, si vous voulez. En vérité, je ne crois pas qu’elle se fasse ailleurs que sur les lèvres, dans la voix, au hasard de sa venue qui, chez moi, se produit presque toujours en marchant et à l’aperçu, à l’entrevu de quelque chose. De quelque chose de réel rappelait Pierre Peuchmaurd qui s'est toujours inscrit dans le surréalisme. Né en 1948 et mort en 2009, il a été auteur et éditeur (éditions Maintenant, Toril, Myrddin).

Auteur de Plus vivants que jamais (Robert Laffont, 1968, réédité chez Libertalia en 2088), il a consacré un livre de la collection Poètes d'aujourd'hui (1988) à Maurice Blanchard dont il publie le journal chez Patrice Thierry éditeur : Danser sur la corde. Avant sa mort, en avril 2009, Pierre Peuchmaurd a confié à Stéphane Mirambeau, gérant des éditions Pierre Mainard, un ensemble d'écrits (poèmes, haïkus, aphorismes) agencés par l'auteur en sept recueils. Ainsi, ont paru Le Bureau des épaves et L'Ivre mort de lierre (2010), Vent des lanternes (2014), Giroflées (2017) et Le Secret de ma jeunesse suivi de Les Jours de rangement (2019).



Lecture de poèmes par Philippe Bertin, photographe-plasticien, accompagné à la clarinette par Aurélie Pichon. Vendredi 6 mars à 18h30 à La Machine à Musique - Lignerolles



Rencontre organisée dans le cadre du Printemps des Poètes.





Marie Hermann et Anne Raulin



Samedi 7 mars à 11h à La Machine à Musique - Lignerolles







Autour du livre Notre corps, nous-mêmes publié aux éditions Hors d'atteinte

La puberté, la sexualité, la maternité posent la question du corps des femmes et se trouvent au centre des combats féministes. En 1973, le livre Notre corps, nous-mêmes parait aux États-Unis, rédigé par un collectif de femmes ; il constitue un véritable manuel de témoignages, d'informations et de réflexion. Le livre connaît un grand succès et est adapté dans 35 langues, dont le français en 1977. Marie Hermann et Anne Raulin proposent une réédition actualisée de cet ouvrage de référence.



Professeure à l'Université de Paris Nanterre, Anne Raulin est la traductrice de Notre corps, nous-mêmes.



Editrice, cofondatrice des éditions Hors d'atteinte, Marie Hermann est responsable de la publication de cette nouvelle édition française.



