Culture | La Manufacture de Bordeaux s’exporte à La Rochelle

21/09/2019 | Le Centre de développement chorégraphique national de Bordeaux a désormais son antenne à La Rochelle. Et une programmation commune

Depuis le 1er avril 2019, le Centre de développement chorégraphique national de la Manufacture de Bordeaux est officiellement implanté à la Chapelle Saint-Vincent à La Rochelle. Jusqu’alors utilisé par la Compagnie Les Eclats chorégraphiques, les deux parties ont travaillé ensemble, ces six derniers mois, pour faire émerger une programmation partagée pour la saison 2019-2020. Objectif de ce rapprochement : faire rayonner la danse dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. La Rochelle, dont c’est le deuxième site de création de danse avec La Coursive, devient le premier site CDCN du Poitou-Charentes.

En complémentarité des centres chorégraphiques nationaux, les CDCN ont pour objectif de faire émerger les nouvelles créations dansées. Suivant le cahier des charges du CDCN, les deux sites néo-aquitains se sont fixés trois axes de travail prioritaires à développer ensemble sur le territoire. Le premier consiste à « donner une énergie nouvelle à la création chorégraphique », c’est-à dire à accompagner les danseurs et les chorégraphes, à travers des résidences ou des accompagnements à la création et à la diffusion de « pièces émergentes ». Le CDCN accueillera cette année 12 compagnies en résidence, réparties entre Bordeaux et La Rochelle, et qui déboucheront sur un spectacle donné sur le lieu de résidence. Autre mission : « s’ouvrir aux formes hybrides et transdisciplinaires », c’est-à-dire aux nouvelles formes d’écritures chorégraphiques, y compris pluridisciplinaires, comme le théâtre. Une quinzaine d’artistes sont ainsi accompagnés ou coproduit par le CDCN sur cette saison. Le troisième objectif consiste à faire la promotion de ces nouvelles formes de création en allant à la rencontre avec le public : médiation, éducation artistique et culturelle, ateliers de pratique, et formations régulières pour les professionnels. Un stage de danse est par exemple proposé au grand public, le 3 décembre à la Chapelle St Vincent, avec un danseur du CDCN. Objectif : permettre aux amateurs de s’immerger quelques heures dans l’univers d’un chorégraphe, sur le thème de la pièce The Gyre. Un autre stage, le 26 novembre, est prévu à l’attention des étudiants de La Rochelle, avec Eloïse Deschemin, qui mélange danse et théâtre (gratuit, sur inscription à la Maison des étudiants). Les scolaires auront également droit à leurs ateliers et représentations, en février prochain, durant le temps du festival jeune public « Pouce ! ».

Présentation de la saison le 2 octobre à 19h à La Rochelle (Chapelle St Vincent, 20 Quater Rue Albert 1er) avec les spectacles « 40.000cm2 » de Claudia Catarzi (photo) et « Disparue » de Marcela Santander Corvalan. Entrée libre, réservation conseillée au 05 46 43 28 82. Présentation à la Manufacture à Bordeaux le 3 octobre, avec le spectacle de fin de résidence de la compagnie La Tierce. Renseignements, programmation et billeterie : www.lamanufacture-cdcn.org/



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Stephano Bianchi - CDCN