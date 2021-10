Culture | La mémoire de Mimos est désormais disponible à la médiathèque de Périgueux

06/10/2021 | La plateforme SO MIM regroupant les vidéos du festival des arts du mime et du geste vient d’être inaugurée à la médiathèque Pierre-Fanlac de Périgueux.

Depuis 1983, la ville de Périgueux accueille en été Mimos, l'un des plus grands festivals des arts du geste d'Europe. L'Odyssée qui organise Mimos a conservé quatre décennies d'archives uniques en France, des vidéos, des photos, des films. L'Odyssée a souhaité mettre à disposition du grand public cette mémoire iconographique, pour que chacun puisse découvrir les spectacles et les compagnies qui se sont produites à Périgueux au fil des ans et inviter le plus grand nombre à découvrir cette esthétique. Un espace spécifique aux arts du geste a donc été créé à la Médiathèque de Périgueux.

Mimos, festival des arts du geste, a été créé en 1983. Et dès 1989, les spectacles ont donné lieu à des captations vidéo et de photos. Elles constituent un ensemble très riche car le festival a été marqué par la diversité des styles et des esthétiques. Ce fonds a longtemps sommeillé, jusqu’au jour où l’Odyssée qui le conservait a décidé de l’exploiter. Il est désormais accessible au public grâce à la plateforme SO MIM, inaugurée vendredi 1er octobre à la médiathèque Pierre-Fanlac de Périgueux. Dès 2018, la médiathèque a concrétisé un partenariat avec l'Odyssée, qui conservait précieusement ces archives. Cela a donné naissance à une plateforme, qui est à la fois la mémoire du festival et un centre de ressources, appelée So MIM. Les 350 vidéos du Festival ont commencé à être numérisées en 2014.

Une plateforme numérique

Aujourd’hui, la plateforme est installée dans un espace spécifique, au 3e étage de la médiathèque où sont présentés un fonds de livres, des films et albums pour adultes et le jeune public en consultation sur place ou à emprunter. Un écran permet de consulter la plateforme numérique riche de photographies et d'extraits vidéos des spectables de Mimos. Des photos rappellent quelques uns des temps forts du festival. L'espace So MIM s'adresse non seulement au grand public mais aussi aux spécialistes et chercheurs dans ce domaine. Les arts du mime et du geste étant des arts hybrides, la salle propose un dialogue avec de multiples disciplines, dès lors que le corps est au coeur de la réflexion.

Cette collection sera enrichie dans le temps par des documents liés à la pantomime, au mime, aux grands acteurs, aux metteurs en scène, aux clowns de théâtre ou ayant pour thématiques le burlesque, les marionettes, la danse théâtre. SO MIM est à ce jour, le seul endroit en France, où il est possible de voir les films en intégralité des spectacles hébergés sur la plateforme dans le cadre d'un travail de recherche à titre amateur ou professionnel.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : ville de Périgueux