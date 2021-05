Imaginez déambuler dans la grotte de Lascaux une torche à la main que vous approchez des œuvres pour mieux les voir, les détailler, et tenter de comprendre les gestes artistiques de nos lointains ancêtres. Une utopie ? Non, un rêve qui sera prochainement réalité avec Lascaux Expériences, une version totalement revisitée de Lascaux 3 présentée en première mondiale au Préhistomuseum de Flémalle-Liège en Belgique du 3 décembre 2021 au 31 mai 2022. Lancée en 2012, l'exposition internationale et itinérante Lascaux III a parcouru le monde entier et a accueilli 2,5 millions de visiteurs sur plusieurs continents. Partie de Bordeaux, elle est passée par Chicago, Houston, Montréal, Genève, Naples, Jonnesbourg, Shangaï, Séoul, Tokyo, etc... C’est une nouvelle version de l’exposition itinérante à laquelle les Belges, les Néerlandais auront droit, en se rendant au Préhistomuseum de Flémalle.

L'intégralité de la grotte

Lascaux III, stoppée dans sa tournée mondiale, l’an dernier en Italie, par la pandémie de la Covid-19, consistait en plusieurs panneaux, facs-similés conçus en Dordogne, où le visiteur pouvait admirer les peintures rupestres d’une partie de la grotte de Lascaux. « C’est à cause ou grâce à cette pandémie que nous avons songé au numérique, confie André Barbé, directeur de la Semitour, la société d’exploitation mixte qui exploite Lascaux. Nous avons donc repensé l’exposition en y intégrant une salle à visiter avec un casque de réalité virtuelle. Vous l’enfilez et vous vous retrouvez à déambuler dans la grotte pour la découvrir à l’aide d’une torche. » Il a confié au chargé de mission de l'exposition Olivier Retout, le soin de monter cette nouvelle version. "Au lieu de transporter à l'autre bout du monde 37 tonnes de matériel et des panneaux monumentaux qui demandent une semaine de montage", précise Olivier Retout, "on va simplement transporter des fichiers beaucoup plus légers et des casques autonomes qui permettront aux visiteurs de se promener dans la grotte. Ils seront tous seuls. L'effet sera beaucoup plus fort. Les frais sont ainsi considérablement réduits".

La version virtuelle permet aussi de condenser la visite sur un plus petit espace, 500 m2 contre 1000 m2 dans l’ancienne version. Autre particularité, chaque visiteur, équipé d'un casque de réalité virtuellle et d'une lampe torche pourra découvrir la totalité de la grotte, y compris la galerie des Félins, que personne ne peut voir puisqu'elle n'est même pas reconduite à Lascaux IV. Le seul fac-similé qui a été conservé est le plus impressionnant, celui de la scène du Puits. 25 personnes pourront vivre l'expérience simultanément.

Cette modernisation de l'exposition internationale consacrée à Lascaux, financée en partie par le Conseil départemental et la Région devrait coûter 300 000 €. Quant à la prochaine destination de Lascaux expériences, après la Belgique, elle pourrait partir à Casablanca, au cours du dernier trimestre 2022.