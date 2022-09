Culture | La saison culturelle « Haute-Vienne en Scènes » s’annonce riche et variée

15/09/2022 | Les artistes nous donnent rendez-vous sur la scène de Noriac et de la Visitation jusqu’à fin décembre

A l’occasion des journées du patrimoine, l’Espace Noriac et la chapelle de la Visitation ouvriront leurs portes, du 16 au 18 septembre, pour des spectacles et concerts gratuits en préambule de la saison culturelle « Haute-Vienne en Scènes » pilotée par le Conseil départemental. Pour les amateurs de jazz, un nouveau rendez-vous « Be curious… May be jazz » propose de découvrir, un jeudi par mois, des artistes venus d’univers différents.

L’Espace Noriac et la chapelle de la Visitation seront ouverts, du 16 au 18 septembre, pour une série de concerts gratuits donnés par des artistes locaux. Balasam ouvrira le bal, ce vendredi à 20h30, à Noriac pour une soirée pleine de surprises avec une revisite de textes incontournables signés Brel, Brassens, Souchon, Renaud, Chedid… La Cie Tout Vivant proposera, le lendemain à 17h à la Visitation, « Hémistiche et diérèse », l’occasion de tout savoir en humour sur les subtilités de l’alexandrin. Le quatuor à cordes Winston prendra le relais à 20 h. Formé à l’Opéra de Limoges, il nous embarquera sur des airs de Queen, Scott Joplin, musiques du monde et chansons françaises revisités à leur sauce. Le trio « Bal Folk Bingo » endiablera Noriac, dimanche à 17 h, pour des danses traditionnelles en couple ou collectives sur des registres limousin, berrichon, breton...

Des concerts de jazz toute l’année

Nouveauté cette année, le Département a donné carte blanche à Jean-Michel Leygonie, président de d’Eclats d’émail jazz édition, qui va proposer un concert par mois jusqu’en juin, histoire de prolonger son festival annuel toute l’année (sauf janvier). « Be curious... May be jazz » investira la scène de Noriac pour une programmation mêlant formations de la région, artistes français ou internationaux et de grands noms du jazz représentant des courants spécifiques de ce mouvement musical.

Le prochain concert est prévu, le 20 octobre à 20h, avec Kahil El’bazar Quartet, une figure légendaire du jazz de Chicago, l’un des pionniers du spiritual groove et du jazz d’Afrique central. Ce musicien a enregistré et joué avec des poids lourds comme Nina Simone, Stevie Wonder, Pharoah Sanders, Archie Shepp… Des jazzmen de la région se produiront pour un concert 100 % acoustique, le 20 novembre à 14h30, invités par DJ Healer Selecta. Jean-Marc Taboury Quintet sera présent, le 27 novembre à 14h30, pour dévoiler son nouvel album « Traces », un répertoire années 50 sélectionné par le trompettiste. Le cubain Irving Acao jouera à Noriac, le 1er décembre à 20h, pour un concert très groove. (Réservations : 05 55 77 98 46) .

Des scènes pour les Haut-Viennois

Pléthore de musiciens, d’artistes, de comédiens, d’expositions, de conférences, de projections et de concerts sont à l’affiche de la nouvelle programmation culturelle « Haute-Vienne en Scènes ». « Une programmation éclectique et la plus fédératrice possible pour donner du sens, s’interroger et sentir son coeur vibrer revendique Jean-Claude Leblois président du Département. La culture permet l’éveil, l’éducation, l’émancipation. Ce n’est pas secondaire. D’où l’engagement fort du Département à hauteur de 1,9 million d’euros par an » rappelle-t-il. La collectivité a ainsi restauré la chapelle de la Visitation, abandonnée depuis des décennies, et elle poursuit la réhabilitation de l'Espace Noriac avec des travaux dans la crypte.

Au programme flamenco, claquettes, rock, cinéma italien, théâtre, expositions, conférences…

Il y en aura donc pour tous les goûts avec une riche programmation pour tous les publics. Par exemple, l’exposition « Houla Hop » du 7 au 15 octobre à la Visitation conçue par Isabelle Braud avec des installations inédites en tissu et carton. Du flamenco à Noriac avec « El Encuentro », les 21 et 22 octobre. Du rock psychédélique le 19 novembre à 21h, avec le premier album du groupe « Odonata », formation essentiellement féminine. Des claquettes avec le trio Jocaranda, les 10 et 11 novembre. De la comédie de boulevard avec « La soupière », un vaudeville joué par le Théâtre des Massottes, les 5 et 6 novembre, au profit de l’ssociation d’accompagnement en soins palliatifs. Du théâtre encore avec « Le journal d’une garce », les 23 et 24 novembre, pour aborder la dépression post-partum et le harcèlement.

Les Archives départementales seront ouvertes le 17 septembre pour dévoiler des objets et documents rares. Elles présenteront à la Visitation, du 21 novembre au 16 décembre, une exposition sur le maître-verrier Francis Chigot abordant son travail de reconstruction après les deux guerres mondiales.

Le Centre de la Mémoire d‘Oradour proposera deux conférences à Noriac, la première « Polices et policiers sous l’occupation » le 18 octobre à 19h par Jean-Marc Berlière, professeur émérite à l’Université de Bourgogne et « La renaissance d’un village martyr », le 15 novembre à 19 h, par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art à l’Université de Bordeaux. La troupe du « Théâtre du printemps » interprétera « Oradour », le 25 novembre à 20h30, pour transmettre la mémoire de ce 10 juin 1944 ou 643 habitants furent lâchement assassinés.

Retrouvez le programme sur haute-vienneenscenes.fr



