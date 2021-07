Culture | La saison estivale est lancée à Limoges

07/07/2021 | Au nombre des expositions et animations de l'été à Limoges : l’exposition « Couleurs d’Afrique » a été réalisée par les jardiniers des espaces verts de la Ville

Après un été 2020 qui n'avait pas permis le maintien de l'ensemble des festivités en raison de la crise sanitaire, le cru 2021 s'annonce haut en couleurs à Limoges avec des spectacles, des festivals, des expositions, du cinéma en plein air et des démonstrations de danse. Suivez le guide...

Pour ceux qui auront choisi Limoges comme destination de vacances et pour les habitants, les animations ne manqueront pas aux quatre coins de la ville avec une programmation riche et variée dans le respect des gestes barrières. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, il y aura pléthore d'animations pour petits et grands. Comme cette exposition préparée par les jardiniers du service espaces verts de la Ville qui, pour célébrer l'Afrique, ont recréé la diversité des paysages de ce continent sur 2 000 m² devant la Faculté de Droit. Partez à la découverte de l'Atlas, du Sahara, de la savane, du désert du Kalahari et de la steppe avec, en prime, un marché artisanal les 17 et 18 juillet.

Deux expositions sont proposées par la Ville. Au Musée de la Résistance, "Goulag, visages et rouages d'une répression", réalisée en partenariat avec le Pr Nicolas Werth, retrace l’histoire du goulag à travers des objets et documents prêtés par le Mémorial de Moscou (jusqu'au 30 septembre). L'artiste peintre Shu Rui, récemment diplômée de l’ENSA Limoges, présente au Musée des Beaux Arts « Essentiel / non essentiel » et se questionne sur notre rapport à la consommation au travers d’œuvres créées avant et pendant la pandémie (jusqu'au 19 septembre).

Street art en vitrine, concerts et fêtes de quartiers

« Essentiel / non essentiel » vu par l’artiste peintre Shu Rui

En partenariat avec l'association "Urbaka", une série de spectacles de rue gratuits et tout public débutera le 9 juillet avec, chaque vendredi soir jusqu'au 27 août, une compagnie différente. Le 2ème festival de street art revient en force pour égayer de mille éclats les vitrines vacantes du coeur de ville avec un nouveau parcours "Le feu dans l'assiette" pour découvrir les oeuvres d'une vingtaine des plus grands artistes collagistes français et internationaux comme Fred Calmets, Claire Courdavault, Codeux Urbanus...

Le 16ème Festival "1001 notes en Limousin", du 24 juillet au 7 août, investira la cour d'honneur du Palais de l'Evêché avec des concerts de musique classique gratuits ou payants pour tous les âges. " Et pour savoir "Que reste-t-il de nos beaux jours ?" rendez-vous à l'Opéra avec une série de récitals à écouter jusqu'au 29 juillet. Pour les amateurs de toiles sous les étoiles, des séances gratuites de cinéma sont programmées du 8 juillet au 26 août en bord de Vienne et dans les quartiers. Pour se déhancher, les associations locales feront des démonstrations de salsa, hip-hop, dance-hall, country, tango, lindy-hop, flamenco, claquettes, les mercredis du 7 juillet au 25 août de 18h à 22h place de la République, place de la Motte et place des Bancs.

Pour les fins gourmets, la 2ème nocturne des halles centrales est prévue le 9 juillet de 17h à 22h. Le festival des commerçants aura lieu les 16 et 17 juillet et la grande fête des ponts, le 24 juillet, port du Naveix et quai Louis-Goujaud, un incontournable de l'été.

Plus d'infos sur www.limoges.fr.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Ville de Limoges