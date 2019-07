Culture | Landes : La riche saison 2019-2020 du Théâtre de Gascogne

24/07/2019 | Sur ses 3 lieux que sont le Théâtre du Péglé, le Théâtre Molière et le Pole, c'est une cinquantaine de spectacles qui sera présentée au Théâtre de Gascogne d'octobre 2019 à juin 2020.

Fidèle à sa nature de scène pluridisciplinaire, le Théâtre de Gascogne, désormais scène conventionnée d'intérêt national, propose cette année encore une programmation riche en disciplines et esthétiques variées sur l'agglomération montoise. Que ce soit dans l'univers de la chanson, du cirque, de l'opéra, de la danse, du jazz ou encore du théâtre, le tout sous de multiples formes et formats, chacun des spectacles programmés sont autant d'occasion de découverte, d'émerveillement, ou de réflexion. Bref des invitations, du rire aux larmes, à se sentir vivant au côté d'artistes connus (François Morel, Agnès Jaoui, Simon Abkarian, Mourad Merzouki,...) et émergents. Tour de piste avec le directeur du Théâtre Antoine Gariel.

Pour Antoine Gariel, «la saison qui arrive s'inscrit dans la continuité des saisons précédentes avec une inflexion régulière et douce de la ligne artistique. Année après année, on rajoute de nouvelles disciplines. Par exemple cette année, il y aura un temps fort autour du jonglage.» Ce temps fort, programmé le 18 décembre, c'est le rendez-vous donné avec la compagnie londonienne Gandini Juggling et son spectacle Smached, hommage à Pina Bauch. Une partition toute à la fois délirante, poétique et burlesque, interprétée avec finesse par des jongleurs qui dansent et des danseurs qui jonglent...

Autre esthétique relativement nouvelle au sein du Théâtre Gascogne : le jazz, grâce à la création, il y a 5 ans du festival « Jazz au pôle ». Un festival désormais bien identifié, comme un moment fort de la saison, début février. Cette année, rebelote donc pour Jazz au Pôle, qui verra entre autres invités de talent, le Charlotte Wassy quintet, le choeur de l'opéra national de Bordeaux, accompagné de la soprano Irina Stopina, dans un surprenant répertoire Jazz and Soul, le groupe Paris Combo, qu'on présente plus entre jazz, variété et world music, ou encore l'Américaine Sarah McCoy dont la voix soul et puissante résonnera sur la scène du Pôle, en clôture du festival, le 16 février.

Simon Abkarrian artiste associé au Théâtre de Gascogne

Du côté des grands noms, Antoine Gariel cite : « Agnès Jaoui », en version chanteuse pour le récital El trio de mis amores (le 25 novembre au Molière), « François Morel, Molière 2019 du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public » avec son spectacle hommage à Raymond Devos J'ai des doutes qu'il présentera le 8 octobre au pôle ou encore « François de Brauer dans un seul en scène absolument fabuleux qui s'appelle La loi des prodiges » (3 décembre au Théâtre du Péglé). Pour le pitch : un homme seul en scène avec une chaise, joue les épisodes clés de la vie intime et politique d'un pathétique mais dangereux héros : un petit étudiant en histoire, devenu député lancé dans une étrange croisade : l'extinction pure et simple de l'art et des artistes »



Parmi les grands noms aussi, Simon Abkarian, sera cette année artiste associé du Théâtre(photo de une). « Une présence qui vient de la filiation établit il y a deux ans avec le Théâtre du Soleil, et la venue d'Ariane Mnouchkine », rappelle Antoine Gariel. « L'auteur, comédien et metteur en scène viendra présenter un diptyque : 2 pièces pour 6 heures de théâtre, une très grosse forme et beaucoup de décors ». Ce jour là, le Théâtre de Gascogne proposera une offre complète : une pièce le matin Le dernier jour du jeûne, un déjeuner, et une pièce l'après-midi L'envol des cigognes. « Ce sera le 12 janvier 2020, ça va être un moment très fort ! », promet déjà enthousiaste le directeur du Théâtre.

Une Prévert Parade, un Berger des sons et une Mondial stéréo des Hurlements de Léo

« On aura également Debout sur le Zinc, interprétant du Boris Vian (le 21 novembre), Florent Marchet pour une lecture musicale (le 7 novembre), Morad Merzouki, directeur du centre chorégraphique de Créteil avec son spectacle Vertikal, qui est vraiment un bijou ». Un spectacle qui se joue de la gravité, entre hip hop, danse contemporaine et art du cirque, mais surtout une belle promesse d'évasion et d'émerveillement pour les spectateurs, le 20 décembre au pôle.

« Au programme également, beaucoup d'aide aux compagnies régionales aussi qui viendront régulièrement émailler la saison ». Parmi elles Le petit théâtre de pain, dont deux comédiens, Fafiole Palazzio et Eric Méziat sont aussi artistes associés cette saison, André Minvielle, « artiste gascon qui travaille sur les sons, les sonorités, les mots gascons » qui présentera avec Papanosh, une Prévert Parade, dans le cadre de Jazz au pôle, « Alain Larribet Le Berger des Sons venu du Béarn (le 24 janvier) », mais aussi un partenariat avec Les Hurlements de Léo et le Café Music autour d'une création baptisée Mondial Stéréo. Un conte musical sur le thème de l'exil et profondément ancré dans l'actualité. On peut citer encore, pour les régionaux de l'étape: le Malandain Ballet Biarritz, le groupe Anamorphose, la compagnie Hecho en Casa,...

Transporter le public, dans tous les sens du terme

Autre temps fort de l'année, dont le Théâtre de Gascogne aime semble-t-il à se faire une spécialité, emmener les spectateurs au spectacle, quand le spectacle ne peut venir à eux... Cette année, le public est transporté à Mérignac, au Pin Galant, pour aller assister à la dernière et ultime création du Cirque Plume, La dernière Saison, le dimanche 20 octobre 2019.

Et bien sûr à tout cela, il faut ajouter les résidences au sein du Théâtre de Gasgogne, mais aussi ailleurs dans le département (dispositif artiste en commune(s)) ainsi que les nombreuses représentations et atelier de médiation culturelle réalisés auprès des scolaires, seniors et tout autre public empéché ou éloignée de l'univers du spectacle vivant.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Antoine Agoudjian, Ludovic des Cognets, M_ Toussaint, Laurent Philippe