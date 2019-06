Culture | Le 47e Festival de Cinéma de La Rochelle : Arthur Penn et Louis de Funès à l'honneur

29/06/2019 | Le 47e Festival La Rochelle Cinéma se déroule du 29 juin au 7 juillet avec près de 200 films à découvrir ou à redécouvrir.

Marraine de cette 47e édition, le festival rend hommage à Alexandra Stewart, comédienne internationale et cinéphile avertie. Elle viendra présentera 3 films de sa riche filmographie dont Mickey One d’Arthur Penn. Trois autres hommages seront rendus à Dario Argento, avec 9 films restaurés dont sa trilogie animalière et Les Frissons de l’angoisse, le documentaire de Jean-Baptiste Thoret, ainsi qu’un recueil de nouvelles fraîchement traduites pour le festival.

Un hommage est également prévu à la cinéaste autrichienne Jessica Hausner dont les premiers films semblent tous évoluer sous la bienveillante protection de « l’ange du bizarre ». Elle viendra présenter les quatre longs métrages de sa carrière, ainsi que son dernier film Little Joe, en avant-première, le 4 juillet à 17h15 à La Coursive.

Les femmes tenant décidément le haut de l’affiche de cette 47e édition, c’est l’occasion de découvrir le travail de Caroline Champetier. Cette très grande directrice de la photographie a été la précieuse collaboratrice de Jean-Luc Godard, Claude Lanzmann et Leos Carax. Parlant du cinéma comme personne, elle viendra parler de lumière aux spectateurs à l’issu de la projection de 7 films dont Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma, de Jean-Luc Godard.

Autre invité à venir parler de ses films Jean-François Laguione. « Depuis La Demoiselle et le Violoncelliste (1964) jusqu’au Voyage du prince (2019), il n’a cessé, film après film, de nous émerveiller », commente l’équipe du festival. Il accompagnera l’intégralité de ses films, courts et longs, ainsi qu’une superbe exposition, à l’occasion de la restauration de Gwen, le livre de sable, à la médiathèque de La Rochelle.

Chaque année le festival rend hommage à un acteur oublié. C’est au tour de Charles Boyer, French lover irrésistible, éternel jeune premier, adulé des deux côtés de l’Atlantique, et très injustement tombé dans l’oubli. A voir : 5 films indispensables de Marcel L’Herbier, Fritz Lang, Leo McCarey, Ernst Lubitsch et George Cukor, ainsi qu’un documentaire de Patrick Cazals.

Du côté des rétrospectives, Arthur Penn est mis à l’honneur cette année. Une occasion de (re) découvrir en 10 films ce cinéaste précurseur, qui a lancé « le Nouvel Hollywood » avec Bonnie and Clyde. De Miracle en Alabama à Little Big Man, ses films sont devenus les grands classiques du cinéma américain.

Les amateurs de Louis de Funès seront ravis. Le festival lui consacre sa partie « MIMIQUES EN FOLIE », avec 10 fils à revoir, de La Grande Vadrouille à L’Homme Orchestre, ainsi qu’un documentaire (le 29 juin et le 6 juillet à la médiathèque Michel Crépeau). Autre génie du rire, Jim Carrey sera à l’affiche avec The Mask, The Truman Show et Man on the Moon. On le découvrira aussi dans le rôle moins drôle d’Eternal sunshine of the spotless mind.

Les festival, c’est aussi des découvertes de films venus de l’étranger comme l’Islande, d’où nous viennent 13 films réalistes et poétiques imprégnés d’humour noir. Une forte présence de la nature et, à travers de superbes paysages, la vie de petites communautés où se mêlent humains, chevaux et moutons. Bien d’autres surprises avec 4 portraits filmés d’artistes d’Allemagne (Eva Hesse, Joseph Beuys, Anselm Kiefer et Gerhard Richter), des chefs-d’œuvre « d’hier à aujourd’hui » restaurés ou réédités, des films d’« ici et ailleurs » inédits ou en avant-première, des concerts, des projections de nos films d’ateliers, etc.

Tous les jours, 3 séances sont dédiées aux enfants de tous les âges en compagnie de Pat et Mat, Zébulon, le dragon, les habitants de la forêt lituanienne, des chiens qui parlent et bien d’autres créatures… Le programme détaillé est disponible sur le site du festival.

Retrouvez la liste complète des films ici



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Gaumont