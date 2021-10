Culture | Le département de la Dordogne, héros d'une bande dessinée historique

07/10/2021 | Dordogne-Périgord, une terre d'histoire a été publiée aux éditions Signe. Cette bande dessinée sera présentée en avant-première au Festival de Bassillac.

L'histoire est riche comme celle du département. En 64 pages, Cécile Chicault, auteure de bande dessinée et Hervé Pauvert au scénario, sont parvenus à résumer 50 millions d'années en Dordogne. Cette prouesse a été réalisée en cinq mois, avec l'appui d'un troisième dessinateur Lorenzo Chaviani. La bande dessinée, publiée aux éditions Signe, s'appelle Dordogne-Périgord, une terre d'histoire. Elle sera offerte dans les prochaines semaines aux élèves de 6e. D'ici là, le grand public pourra découvrir cet ouvrage lors du festival de Bande dessinée de Bassillac et Auberoche, qui a lieu ce week-end.

Plusieurs millions d'années d'histoire du département de la Dordogne, résumées en une soixantaine de pages. C'est le pari audacieux de Dordogne-Périgord, une terre d'histoire, une bande dessinée qui sera présentée en avant-première lors du Festival de Bassillac-Auberoche, organisé ce week-end. Les deux pilotes de ce projet sont Hervé Pauvert, professeur d'histoire géographie au collège Anatole France à Angoulême et Cécile Chicault, auteure de bandes dessinées et illustratrice. S'ils vivent tous deux en Charente depuis de nombreuses années, ils ont des attaches familiales Périgourdines et connaissent bien la Dordogne. "Faire cette bande dessinée, se plonger dans l'histoire de la Dordogne, c'est un peu un retour aux sources pour nous et un hommage à nos racines", soulignent les deux auteurs.

Cette bande dessinée, on la doit aux éditions alsaciennes du Signe, qui se sont lancées dans un tour de France des BD historiques débuté par des albums sur la Moselle, les Vosges, la Savoie. Cécile Chicault et Hervé Pauvert ont auparavant travaillé sur la BD historique consacrée à la Charente : La Charente, une terre d'histoire, sortie à la fin de l'année 2020. Pour écrire le scénario de Dordogne-Périgord, une terre d'histoire, Hervé Pauvert a réalisé un important travail de recherches historiques, à partir de lectures d'ouvrages généraux sur la Dordogne. "Certaines parties ont été validées par des historiens locaux, c'est le cas notamment de la période 1914-45", précise t-il.

Chaban Delmas, Louis Delluc, le Mime Marceau

La bande dessinée est découpée par périodes : la préhistoire, l'antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, le XIXe siècle, la période 1914-1945 et l'époque contemporaine. "Si nous avons piloté le projet, nous avons aussi fait appel à un autre dessinateur, italien, Lorenzo Chaviani, qui a réalisé une quinzaine de pages", précise Cécile Chicault. L'album comporte aussi une partie plus didactique avec une présentation de la Dordogne, d'un point de vue géographique, historique et culturel. On y trouve quelques clins d'oeil, notamment à la langue d'oc et à Jean Bonnefon, aux personnages qui ont marqué la Dordogne contemporaine : Chaban-Delmas, Louis Delluc, le mime Marceau.

Pour rendre la lecture plus vivante, les deux auteurs ont personnalisé la Dordogne en une jeune femmme et le Périgord, en un jeune homme, et ont ainsi créé un dialogue entre les deux héros. "Ils ne sont pas forcément d'accord et cela met un peu de piment, ils se chamaillent parfois, cela donne un peu de piment. Nous sommes dans la bande dessinée reportage" ajoute Cécile Chicault. Le dialogue entre les deux personnages rend la lecture agréable Le Conseil départemental va offrir l'album à tous les élèves de sixième, ce qui représente environ 3300 exemplaires. La distribution sera progressive et va s'étaler sur plusieurs semaines.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard