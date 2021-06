Les visiteurs, spectateurs, bénévoles, artistes français et étrangers vont pouvoir se retrouver, autour des danses et traditions populaires, pour fêter la 40e édition du festival "cultures aux coeurs" de Montignac. Mais Bernard Criner, le président du Festival l'avoue : " Ca n'a pas été facile de trouver des artistes, en particulier ceux venant de l'étranger, dans le contexte sanitaire actuel. Certains groupes que nous aurions aimé inviter n'ont pas pu venir pour des raisons économiques en raison de la pandémie mondiale, d'autres parce que les frontières demeurent fermées. D'autres festivals estivaux consacrés aux danses et traditions populaires ont préféré jeter l'éponge une nouvelle fois, face aux mesures sanitaires et d'autres ont un format plus réduits".



Malgré des imprévus, des annulations, les organisateurs sont parvenus à faire venir en Dordogne des têtes d'affiche intéressantes. Le principal changement concerne le concert du jeudi 29 juillet " puisque le groupe corse I Muvrini, déjà attendu en 2020 et qui avait reporté sa venue en Périgord, a annulé". En remplacement, le public est invité à un voyage dans les Caraïbes : cap sur Cuba avec le Grupo Compay Segundo. Compay Segundo, révélé au grand public grâce à l’album « Buena Vista Social Club », est décédé en 2003. Mais son fils a repris les rênes du groupe.



Parmi les pays à l'honneur de cette 40 édition, on trouve le Burundi, la République dominicaine, la Moldavie, le Chili, le Mexique, la Modalvie et la France . " Certains groupes invités vivent en France et en Europe, cela a été plus facile de les faire venir", précise Bernard Criner. Pour la France, on retrouvera les jeunes adolescents de la ville de Colombes, de retour au Festival avec un nouveau spectacle autour de percussions, danses orientales, le Bagad bro an aberiou, et un groupe de Tahiti. Au total, huit concerts payants sont proposés.