Culture | Le Festival du film de Sarlat dévoile son millésime 21

25/10/2021 | La 30e édition du festival de Sarlat se déroule du 9 au 13 novembre. Parmi les têtes d'affiches, l'actrice Mélanie Thierry et le réalisateur Cyril Dion.

Le Festival du film de Sarlat est né en 1990, de la volonté de faire découvrir le cinéma aux lycéens. Au fil des ans, il est devenu un lieu de transmission pour tous les publics, jeunes et moins jeunes. Il accueille chaque année 600 élèves des enseignements obligatoires cinéma audiovisuel de toute la France. Pour cette 30e édition qui se tiendra du 9 au 13 novembre, l'actrice Mélanie Mélanie Thierry, pour le film "La vraie famille" et le réalisateur Cyril Dion, pour son documentaire "Animal" font partie des têtes d'affiches de ce rendez-vous.

Le traditionnel rendez-vous cinématographique de Sarlat est de retour après une année d'absence, pour cause de crise sanitaire. Le Festival du film, qui accueille depuis 30 ans, des lycéens de toute la France qui ont choisi un enseignement cinéma, a lieu du 9 au 13 novembre et aura pour cadre le cinéma le Rex. Il y a quelques jours, les organisateurs ont dévoilé la programmation. Parmi les têtes d'affiches, le film de Fabien Gorgeart, « La Vraie Famille », sera présenté en ouverture mardi 9 novembre, en présence du réalisateur, de Mélanie Thierry et Lyes Salem. Cyril Dion, écrivain, réalisateur, et militant écologiste français, sera aussi présent à Sarlat pour présenter son dernier documentaire "Animal."

Le Festival, ce sont des nombreux films inédits, répartis dans quatre sections, la sélection officielle, le Tour du monde, jeunes regards et les courts métrages. Ils offrent ainsi un panorama de la production cinématographique et sont accompagnés de la venue du réalisateur ou d'un membre de l'équipe.

Un programme pour les lycéens

Comme à chaque édition, une partie du programme est spécifique aux lycéens qui ont choisi l'option obligatoire cinéma audio-visuel. Le film du bac 2022 est "Le secret derrière la porte" de Fritz Lang, une oeuvre de 1948 et il sera enrichi de deux conférences. Le Festival met en place six ateliers permettant d'approfondir les connaissances des élèves et leurs pratiques ou de découvrir la variété des professions du cinéma et de l'audiovisuel. Dix réalisateurs, cinq monteurs, et dix comédiens accompagnent des lycéens pour la réalisation de courts métrages sur le thème de la clef. Une compétition de 13 films d'élèves de terminales est organisée dans le cadre de l'enseignement du cinéma et permet à chacun de confronter la diversité des approches.

Une sélection "jeunes regards"

Outre la sélection officielle composée de neuf films, une sélection "Jeunes regards" fait son apparition pour cette 30e édition. "Des films qui racontent assez bien l'époque avec un point de vue plus inclusif et représentatif de la société actuelle" ont précisé les organisateurs.

La sélection officielle

Neuf films font partie de la sélection officielle du Festival : La Vraie Famille, de Fabien Gorgeart (film d'ouverture), Animal, de Cyril Dion, L'Événement, d'Audrey Diwan, Rosy, de Marine Barniéras, Arthur Rambo, de Laurent Cante, Le Test, d'Emmanuel Poulain-Arnaud, Robuste, de Constance Meyer, Adieu Monsieur Haffmann avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche et Sarah Giraudeau (première projection à Sarlat), Compagnons, de François Favrat (film de clôture) La billetterie ouvre à partir du 26 octobre à 9h directement au Cinéma Rex. Plus d'informations et billeterie en ligne sur le site :



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : D.R