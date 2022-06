| La Bijouterie Angoumoisine investit pour continuer à briller

A Angoulême, la Société Bijouterie Angoumoisine (SBA) spécialisée dans la fabrication d'articles de bijouterie, joaillerie et joaillerie de luxe, dispose d’une capacité complète de réalisation de bijoux : modélisation 3D et conception assistée par ordinateur, fonte de lingots d'or et fabrication de bijoux, dont le sertissage, la gravure et le polissage. Pour maintenir sa compétitivité, faciliter l'interconnexion avec ses clients et poursuivre son développement, notamment à l'export avec la production d'une nouvelle gamme dédiée, elle s'engage dans une transformation numérique... avec, à la clé, la création de 20 emplois.