Culture | Le fonds de dotation du Périgord noir participe au développement local par la culture

27/12/2019 | Depuis 2014, le fonds de dotation du Périgord noir accompagne des actions artistiques, sociales et contribue à l'attractivité de la Dordogne grâce au mécénat.

Le fonds de dotation du Périgord noir vient en appui du festival de musique classique né il y a plus de 35 ans en vallée de Vézère. Depuis cinq ans, il permet grâce à des dispositifs de mécénat de soutenir des jeunes artistes, principalement originaires de Nouvelle-Aquitaine et d'accompagner leur début de carrière professionnelle, de faire partager la musique avec des personnes qui en sont éloignées : seniors isolés, personnes en situation de handicap. Cette fin d'année est l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée et d'évoquer les projets 2020.

Allier les mondes de l'économie et de la culture grâce au mécénat, en soutenant des actions artistiques, sociales et éducatives, qui placent la musique au coeur de la vie solidaire de la Dordogne, telle est la vocation du fonds de dotation du Périgord noir, créé il y a cinq ans par Jean-Luc Soulé, le président fondateur du festival du Périgord noir.

Depuis sa création, le fonds favorise l’émergence de jeunes talents, musiciens et chanteurs, révélés lors du Festival du Périgord Noir ou d’autres événements musicaux en Nouvelle-Aquitaine et d’accompagner leur début de carrière professionnelle. Parmi les actions de soutien artistiques menées en 2019, on peut citer en exemple l'attribution de quatre bourses d’inscription à l’Académie Baroque Internationale 2019 qui a donné une version de l’oratorio de Georg Philip Telemann, « Der Tag des Gerichts (Le jour du Jugement Dernier. Les boursiers – César Castro, baryton (Mexique), Ligia Cedillo, mezzo-soprano (Mexique), Luisa Trejos, soprano (Colombie) et Naomi Dumas, violon (Canada) ont ainsi bénéficié de la formation dispensée par les professeurs et maîtres de l'Académie Internationale Baroque (frais d'enseignement et d'hébergement). Le fonds a permis une prise en charge d’une partie des frais de formation assurés au sein de l’Académie Baroque qui a fait appel en juillet/août 2019 à une quarantaine de musiciens et chanteurs venus du monde entier et d'attribuer de bourses de stages et d’études pour des jeunes musiciens de l’Académie en 2020. L’Académie présentera l’oratorio sacré « Sanctus Petrus et Sancta Maddalena » de Johann Adolph Hasse (1699-1783), un des compositeurs majeurs de l’époque baroque. La tournée 2020-2021 en France et à l'étranger de l'oratorio de Telemann sera accompagnée financièrement.

Des actions de solidarité



L’une des principales ambitions du Fonds de dotation du Périgord Noir est de promouvoir la culture musicale auprès de ceux qui en sont éloignés par les handicaps, de recréer du lien social et des échanges intergénérationnels en soutenant des actions de solidarité musicale en Dordogne et sur tout le territoire aquitain. Elles sont destinées à faire découvrir la musique classique à des publics empêchés (personnes en situation de handicap, seniors en maisons médicalisées) ainsi qu’à un public scolaire n’ayant pas un accès aisé à la musique classique. Parmi les actions entreprises, on peut citer en exemple : la mise en œuvre du projet « Tous au diapason avec Telemann ! » grâce au soutien de la Fondation d’entreprise Safran pour l’insertion. L’objectif poursuivi est de permettre aux personnes en situation de handicap de la Fondation de Selves (Sarlat), d’accéder à l’oratorio de Telemann « Der Tag des Gerichts », monté avec l’Académie Baroque Internationale 2019. Après deux ateliers de découverte du chant et des instruments baroques montés en début d’été, ils ont pu apprécier la musique de ce grand compositeur lors du concert donné le 7 août en l’abbaye de Saint-Amand-de-Coly. Un nouveau bus de l'orgue a pu être acheté et aménagé : il est destiné à desservir des territoires en Nouvelle-Aquitaine dont les publics (jeunes, personnes en situation de handicap, personnes âgées en EPAHD) sont éloignés des lieux de diffusion musicale. Le fonds permet de soutenir des actions pédagogiques autour de la musique classique déployées sur la région. Plusieurs animations de découverte de l’orgue, avec le soutien de Bernard Podevin, organiste titulaire de l’orgue de Sarlat, se sont déroulées de mars à mai 2019 à destination des enfants, dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP), à Calviac, Sarlat et Belvès, ainsi qu’à Liourdres (19), dans l’atelier du facteur d’orgue Bernard Cattiaux. Elles ont repris en septembre et octobre à Sarlat et à SaintCyprien et se poursuivront jusqu’en juin 2020 (en plusieurs lieux en Nouvelle-Aquitaine, dont trois jours d’intervention prévus au Conservatoire de Musique de Grand Cognac).

Le fonds de dotation organise et anime également des rencontres partenariales autour du mécenat culturel territorial. Ces événements auxquels sont associés les principaux acteurs économiques, politiques et culturels de la région, donnent l’occasion de mettre en perspective les enjeux essentiels du mécénat et sa contribution à la compétitivité du territoire. Deux rencontres ont eu lieu cette année. Plus d'informations sur le fonctionnement du fonds https://www.fondsdedotationduperigordnoir.org/

Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Paul Denais FMPN