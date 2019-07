05/07/19 : Le Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier (24) participera au défilé du 14 Juillet à Paris. La dernière fois que le CNEFG a défilé pour la même occasion à Paris, en 2012, il était associé aux forces de gendarmerie.

05/07/19 : Afin de présenter aux riverains les épreuves du Tour de France du 19/07 à Pau et les dispositifs mis en place, 2 réunions publiques d'informations sont organisées: 11/07, 19 h au Pavillon des Arts et 12/07, 18h30 salle polyvalente de l’école Léon Say

05/07/19 : À compter de ce lundi, l'intégralité de la commune de Bègles, dirigée par le maire EELV Clément Rossignol-Puech, passera sa limitation de vitesse à 30 km/h, faisant d'elle la première commune française à sauter le pas à cette échelle.

05/07/19 : Avant de prendre une pause estivale, les chanteurs de l’Ostau Bearnés vous donnent rendez-vous le vendredi 5 juillet à Sauvagnon (19h au Stade) pour une dernière cantèra de chants traditionnels polyphoniques béarnais. Entrée libre

03/07/19 : La Rochelle : les futurs étudiants rochelais sont invités à s’inscrire pour la rentrée 2019, dès vendredi 5 juillet. Ces inscriptions sont ouvertes au Technoforum jusqu’au 19 juillet, puis rependront le 22 août 2019.

03/07/19 : Charente-Maritime : Jean Leonetti, ancien ministre, maire d' Antibes et président par intérim Les Républicains, donne une réunion publique mercredi 10 juillet à 19h à Rochefort, au forum des marais, 2 quai aux Vivres.

02/07/19 : La Rochelle : la toute première fête du quartier de Port-Neuf aura lieu vendredi 5 juillet à partir de 16h30, avec une déambulation en fanfare de l’école élémentaire Descartes la place de l’Île de France où se dérouleront les festivités.

02/07/19 : Angoulême : aujourd'hui, le Circuit des Remparts célèbre son 80e anniversaire. RDV à 18h sur la ligne de départ du circuit, à côté de la cathédrale, puis Place Louvel pour une soirée musicale où seront stationnées voitures anciennes.

02/07/19 : L'Hermione sera de retour dans son port d'attache vendredi 5 juillet. Elle sera visible du littoral puis le long de la Charente à partir de 17h. Arrivée prévue à Rochefort à 19h, avec une grande fête.

28/06/19 : Ile de Ré : Dans le cadre du changement des câbles défectueux du pont de Ré, un dispositif de renforcement de la jonction entre 2 sections (206 000€TTC) est mis en place l'été pour éviter de restreindre circulation. Reprise du chantier en septembre.

26/06/19 : Le navigateur Yvan Bourgnon sera présent à la 47e édition du Grand Pavois, qui se tiendra du 18 au 23 septembre à La Rochelle. Il viendra présenter la maquette de son bateau nettoyeur des mers The SeaCleaners et donner une conférence.

23/06/19 : Chez les féminines, la belge Nafissatou Thiam remporte le Décastar à Talence. La bordelaise Solene Ndama termine 4° avec 6290 points, elle se qualifie pour les Championnats d'Europe Espoirs, mais échoue à 10 points de la qualification aux mondiaux.