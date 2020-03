Culture | Le Pouvoir Local? Un livre à partager

05/03/2020 | Un ouvrage au coeur des débats citoyens en ces temps de campagne électorale: le témoignage d'un élu de grande expérience, Jean-Marie Darmian.

Il n'aura ni le Goncourt ni le Renaudot mais, à ses yeux et à touc ceux qui continuent, becs et ongles, à croire que la politique puise ses racines dans la vie de la cité, le livre de Jean-Marie Darmian, « Le Partage du Pouvoir local », est en train depuis le début de l'automne de faire le bonheur des citoyens qui se l'approprient et des élus qui trouvent, dans sa lecture, un sacré bréviaire – JMD nous pardonnera cette référence évangélique - par temps d'élections municipales.

Rien d'étonnant à cela, une grosse année après la révolte des Gilets Jaunes. Car l'auteur, dans son ouvrage entre rappels didactiques, références historiques et pratique concrète de la démocratie de proximité dans la bonne ville de Créon, cette jolie bastide de l'entre Deux Mers girondine dont il a été maire, de 1995 jusqu'en 2014, a trouvé un laboratoire d'une vraie manière d'autogestion, « la gestion autonome citoyenne ». Le mot de laboratoire est faible, d'ailleurs, dès lors que cette ville de près de 5000 habitants a fait plus qu'expérimenter le partage du pouvoir ; elle l'a souvent mis en œuvre, les élus confiant le soin aux associations de prendre une part décisive au " vivre ensemble "

Le berceau de la gestion autonome citoyenne

Ainsi, en fut-il de la bibliothèque dont Jean-Marie Darmian souligne qu'elle a été « le berceau de la gestion autonome citoyenne » démontrant, en 40 ans d'existence, que le bénévolat pouvait perdurer quelles que soient les évolutions sociales et politiques »

Encore fallait-il que la mairie joue le jeu des dotations annuelles nécessaires, hormis les cotisations, à enrichir le fonds des ouvrages disponibles, aujourd'hui 14.000. Encore fallait-il ne pas oublier de faire savoir, d'informer. Un mot que l'auteur aura, toute sa vie, préféré bien davantage que celui de communication.

En effet, dès 1983, et son premier mandat de conseiller municipal, naissait à son inititative « Créon Hebdo », un petit journal hebdomadaire, format A4, bourré de renseignements utiles à à la vie citoyenne – et « le fait essentiel de la semaine » - dans une petite cité qui, non loin de la Communauté urbaine de Bordeaux, aujourd'hui métropole, n'allait cesser d'accueillir de nouveaux habitants. Et , Jean-Marie Darmian d'avouer cette sorte de petit bonheur qui a consisté, pendant trente et un ans, de le distribuer lui-même, chaque vendredi soir, à moins que ce ne soit le samedi matin, chez une quarantaine de commerçants ou prestataires du centre ville...

Un petit journal comme une première pierre dont l'extraodinaire prolongement s'est appelé TCC, Télé Canal Créon. Une tv devenue la Web TV du Créonnais, un média qui a su puiser, dans la diversité de la vie du pays, la matière de ses contenus ; un média qui accueillait, ce 4 mars, venue la découvrir, en reportage, la Radio Télévison Suisse Romande. Une sacrée marque de reconnaissance.

Il faut dire que l'ancien maire de Créon qui, frais émoulu de l'Ecole normale d'instituteurs, se vit propulser directeur d'école à Castillon la Bataille, à 20 ans, a eu toute sa vie le goût de transmettre, un goût que cet émule de Célestin Freinet et sa pédagogie participative, prédisposait à faire naître chez les autres et à...partager. Et s'il a taté au journalisme, principalement sous l'angle sportif, lui qui a puissamment contribué à promouvoir la renaissance du vélo au sein de l'Association des Maires de France, il continue à travers ses chroniques de « Roue Libre ", sans langue de bois, à porter sur la vie politique du pays, notamment sur la décentralisation malmenée, un regard aiguisé et nourri de sa dernière responsabilité, celle de vice-président aux Finances du département de la Gironde, jusque l'an prochain.

Le Partage du Pouvoir Local, Jean-Marie Darmian, Le Bord de l'Eau , www.editionsbdl.com



Par Joël Aubert

Crédit Photo : Aqui.fr