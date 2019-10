Culture | Le tournage de la Révolution Française en Dordogne

14/10/2019 | Depuis début octobre, le tournage du docu-fiction "La révolution Française", bat son plein en Dordogne dont une grande partie dans la cité médiévale de Sarlat.

Jacques Malaterre et Hughes Nancy tournent depuis le début octobre en Dordogne, une mini série en deux épisodes de 52 minutes sur la Révolution française pour France télévisions. Il s'agit d'un documentaire fiction filmé comme le feraient les chaînes d'actualité aujourd'hui, au coeur de l'événement. Dix-huit jours de tournage sont prévus en Périgord avec une centaine de figurants majoritairement issus du département au coeur de la cité médiévale de Sarlat, comme la semaine passée, à Saint-Jean de Côle et au château de Biron.

"La Révolution Française, comme si vous étiez", c'est le parti pris de la mini-série en deux épisodes de 52 minutes, dont le tournage a débuté en Dordogne, le mardi 2 octobre et qui se poursuit actuellement. Cette réalisation de Jacques Malaterre et Hugues Nacy est conçue comme un docu-fiction qui serait tourné en 1789 et 1795. Il s'agit du récit de la chute de la plus glorieuse, la plus puissante et la plus ancienne monarchie du monde et d’une révolte populaire qui a plongé tout un pays et tout un continent dans l’espérance et dans la guerre. Une histoire immédiate, décryptée au présent, en direct, à travers le regard et la voix des témoins et acteurs de la Révolution : hommes de pouvoirs, journalistes, citoyens. Un thriller historique qui révèle la fabrique de la démocratie, la recherche de l’égalité et l’impossible quête de liberté. Le parti pris de Jacques Malaterre et de Hugues Nancy est de filmer les événements comme le ferait les chaînes d'information aujourd'hui, caméra à l'épaule. Les deux réalisateurs créent des séquences en immersion au plus près de la vie des citoyens d'un quartier de Paris. Pour l'occasion, au coeur de Sarlat, les rues de la capitale ont été reconstituées. La cité médiévale a ainsi servi de décor naturel aux scènes les plus réalistes.

Des aides du Département et la Région





La production de ce documentaire fiction a bénéficié des fonds soutien du Département de la Dordogne pour un montant de 50 000 euros, d'une aide de la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80 000 euros et de l’accompagnement du bureau d’accueil de tournages de CinéPassion Périgord. La société de production Nilaya investit 2,815 millions d'euros sur ce téléfilm. Les retombées économiques pour la Dordogne avec l'embauche de techniciens locaux, d'une centaine de figurants dont la majorité est originaire du département, l'hébergement et la restauration, sont estimées à 500 000 euros. Dix huit jours de tournage sont programmés en Dordogne, à Sarlat mais aussi au château de Puymartin, à Saint-Jean de Côle et au château de Biron. Quant à la diffusion, elle est attendue sur France 2 dans le courant du deuxième semestre 2020.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard