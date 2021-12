Classée au patrimoine mondial de l’Humanité en 1998, la Cathédrale Saint-Front de Périgueux est un monument historique majeur sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Restaurée par l’architecte Paul Abadie, qui fera plus tard le Sacré-Cœur à Paris, durant la seconde moitié du XIXe siècle, la cathédrale Saint-Front demeure l’un des édifices les plus réputés d’Europe. Son plan en croix grecque l’apparente à Saint-Marc de Venise mais c’est l’église des Saints Apôtres à Constantinople qui lui a servi de modèle. Ses coupoles sur pendentifs laissent au visiteur une impression singulière d’espace et de légèreté. Actuellement, le public peut visiter l'intérieur, le cloître, et déambuler au plus près des coupoles et s'offrir une vue magnifique sur la ville. Mais l'édifice renferme également un trésor que les visiteurs devraient pouvoir découvrir d'ici l'été prochain, si toutes les autorisations sont données concernant les conditions d'accès.

Le trésor se répartit dans la salle capitulaire, entièrement rénovée et dans une petite chapelle. "Le principe est de présenter des objets sacrés : l'objet est sacré de par sa fonction. Notre souhait est de montrer au public ce pourquoi il a été fait", explique Laure Mallet, de la Commission diocésaine d'art sacré de l'évêché de Périgueux, qui a travaillé sur ce projet qui date de 2013. La salle, qui sert de lieu de réunion d'études bibliques contient plusieurs vitrines : la vitrine de célébration avec les chasubles, les calices et les ciboires, la vitrine d'adoration, la vitrine de dévotion, la vitrine canoniale (du chanoine qui assume un rôle de prévôt pour le diocèse) avec l'hermine, la croix de Saint-Front, la vitrine épiscopale. Au-dessus de chaque vitrine, des reliquaires richement décorés ont été installés. La majorité des pièces datent du XIXe siècles, époque de la restauration de la cathédrale par l'architecte Paul Abadie, mais il y en existe de beaucoup plus anciennes datant du XVe siècle (un encensoir, un calice). On peut aussi y découvrir un reliquaire de Saint-Front. Il manque actuellement les affichettes explicatives des vitrines.