Culture | Les crayons de la justice, exposition sur la presse judiciaire à Saint-Just-le-Martel (87)

17/01/2020 | Onze grands noms du dessin de presse judiciaire sont réunis autour d'une exposition à Saint-Just-le-Martel. Parmi eux l'auteur périgourdin, Jean-Louis Savignac.

Cabu, Plantu, Lemarie, Tignous, Riss, Peyrucq, Tournade, Savignac, Guillot, Herrenschmidt et Pichon. Onze grands noms du dessin de presse judiciaire à Saint-Just pour les "crayons de la justice" jusqu'au 17 avril. Y sont évoqués l'affaire Papon, Barbie, Colonna, Emile Louis, Le sang contaminé et des dossiers régionaux, comme le double meurtre de Saussignac. Rencontre avec Jean-Louis Savignac, journaliste périgourdin retraité, et toujours dessinateur de presse, qui évoque l'exposition et la création d'un centre permanent du dessin de presse qui est déjà une réalité dans ce village de Haute-Vienne.

Saint-Just-le Martel, commune de la Haute-Vienne, à une quinzaine kilomètres de Limoges, 2600 âmes, a atteint sa renommée grâce au dessin de presse. Depuis 1982, la commune et son association Saint-Just culture loisirs, organisent un salon du dessin de presse et de l'humour dans la salle des fêtes chaque automne. Au fil des ans, le salon a grandi, pour atteindre lors de la dernière édition les 25 000 visiteurs.

Jean-Louis Savignac, journaliste localier retraité et dessinateur de presse périgourdin, fréquente ce lieu depuis l'origine. En 1982, il était jeune rédacteur au journal l'Echo à Limoges. Son premier dessin de presse judiciaire a été publié lors d'un procès d'Assises. Au fil des années, Jean-Louis Savignac a côtoyé les plus grands noms du dessin de presse : Cabu, Wolinski, Tignous, victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, Plantu, Guillot, Riss. Tous ont participé ont participé à ce salon du dessin de presse, devenu au fil des ans, international.

Ses concepteurs ont souhaité cette fois aller plus loin en organisant à l'espace Loup une grande exposition sur le thème du dessin de presse judiciaire. Cette exposition collective rassemble les “crobards” (croquis) de 11 dessinateurs témoins de plus de 20 procès d’assises mémorables, jusqu'au 17 avril. Autour d’une salle d’audience fidèlement reconstituée, ils font revivre avec leurs plumes caustiques, ironiques ou tendres des audiences de procès récents ou anciens, du procés d’Yvan Colonna à celui de Klaus Barbie, DSK, Merah, Emile Louis, ou encore l'affaire du sang contaminé. Pour sa part, Jean-Louis Savignac a croqué Emile Louis, les protagonistes de l'affaire du sang contaminé, ou encore le procès du double meurtre des inspecteurs du travail à Saussignac en Dordogne. Au total, plus de 800 dessins sont réunis. Ils sont signés Cabu, Sylvie Guillot, Noëlle Herrenschmidt, Dominique Lemarié, Michel Pichon Benoît Peyrucq, Plantu, Tignous et Tournade.

"J'ai participé au premier salon dès 1982, j'y suis revenu tout au long des 37 années suivantes. Jeune rédacteur, admirateur de ces vedettes du crayon j'étais au départ impressionné, intimidé. On a vu débarquer dans ce village, Cabu, Wolinski, Faizant, Tignous, Loup, Piem, des dizaines d'autres, des Belges, des Américains du Nord du Sud, et même un basque en la personne de Michel Iturria. Certains sont devenus des pôtes avec lesquels on buvait des coups", témoigne avec un brin d'émotion Jean-Louis Savignac. L'auteur périgourdin a mis à disposition pour l'exposition 80 de ses dessins.

Un centre permanent du dessin de presse





Il y a quelques jours, lors du cinquième anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo, l’annonce par Franck Riester de la création d’un établissement consacré à la presse satirique et aux caricatures a donc quelque peu surpris la commune de Haute-Vienne et Jean-Louis Savignac. "En réalité, Saint-Just possède déjà son centre permanent du dessin de presse, car le Salon de l'humour est devenu un centre permament en 2011, avec le soutien de Gérard Vandenbroucke, fondateur du festival et premier vice président de la Région Nouvelle Aquitaine, jusqu'à son décès en février 2019. Cet espace immense accueille près de 10 000 documents et pièces offertes par les dessinateurs et leurs familles.

En 2015, Maryse Wolinski fait don du bureau de son époux Georges Wolinski, décédé lors de l’attentat de Charlie Hebdo. Les visiteurs peuvent le découvrir. Il a été resitué dans son contexte et dans l'univers de travail de l'auteur. Avec d'autres dessinateurs, Jean-Louis Savignac a été convié à apporter son témoignage pour démontrer que ce lieu dédié au dessin de presse et de l'humour existe depuis neuf ans dans ce village de Haute-Vienne, en pleine campagne, loin de la capitale et qu'il vit à l'année. L'inauguration a eu lieu il y a bien longtemps et ceux qui font vivre cet espace sont bien rodés. Saint Just le Martel doit recevoir un émissaire du Ministère de la Culture prochainement.

Contacts: Centre International de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour 7, Route du château d'eau, 87590 St Just Le Martel. Courriel: salon.humour@wanadoo.fr site internet: st-just.com Pratique: Exposition du 9 janvier au 17 avril. Ouverte du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30. Entrée libre. A 13 km de Limoges en direction de Saint-Léonard-de-Noblat.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard