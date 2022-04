| Une unité de méthanisation agricole à Espoey (64)

Lire

Une unité de méthanisation agricole va être installée à Espoey par la SAS Agro 64. Cette unité va permettre de développer la couverture des sols toute l'année et limiter l'érosion par l'eau et le vent. Et donc augmenter la teneur en matière organique dans le sol. Elle permettra d'éviter l'émission de 2 235 tonnes équivalent CO2 chaque année.