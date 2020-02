Culture | Les "Monstres et créatures" cultes au son de l'Opéra National de Bordeaux

04/02/2020 | La 3ème édition du "Festival Ciné-notes", consacré aux musiques de films a été présentée par Olivier Lombardie, administrateur général de l'ONBA et le pianiste Thomas Enhco

« Monstres et créatures » sera le thème de la 3ème édition du "Festival Ciné-Notes" avec l’Opéra National de Bordeaux (ONBA) du 18 au 29 mars. L’occasion de faire découvrir à un large public les prouesses que peut offrir un orchestre et redécouvrir des musiques de films mythiques sous un nouveau jour.

« Qu’est-ce qu’un film sans la musique ? » s’interroge Paul Daniel, directeur musical de l’ONBA. Un simple nom comme Jurassic Park, E.T l'Extraterrestre, Harry Potter, et déjà les premières notes sonnent dans nos crânes. C’est ce que propose la 3ème édition du "Festival Ciné-Notes", jouer des musiques connues et méconnues de films cultes. Le compositeur « touche à tout » Jerry Goldsmith sera à l’honneur, ce nom ne vous évoque peut-être rien et pourtant ! Il est à l’origine des musiques mythiques de films hollywoodiens, en autres Star Trek, Alien, Chinatown, variant de l’électronique au symphonique. Seul festival au monde consacré aux musiques de films, Ciné-Note est un « très bon moyen pour diffuser la musique classique et diversifier les publics », soutient Olivier Lombardie, l’administrateur général de l’ONBA.

Toiles et concerts

Au programme quatres concerts symphoniques « Monstres et créatures », dirigés par Diego Navarro, dont un à Périgueux, et des séances spéciales pour scolaires et étudiants. L’occasion d’entendre les musiques des horrifiques La Mouche, Frankenstein et les fantastiques compositions de Georges Auric de La Belle et la Bête de Jean Cocteau.

Pour les amateurs de jazz, deux concerts sont prévus. L’un au Rocher de Palmer avec le pianiste Jean-Michel Bernard accompagné d’un orchestre pour rendre hommage à la discographie de Jerry Goldsmith. Les musiques de Basic Instinct, Rambo, Poltergeist résonneront aux oreilles des petits et grands. Le second concert à l’auditorium, est une carte blanche pour le pianiste Thomas Enhco toujours autour du thème « Monstres et créatures ». Du très jazz Le Livre de la jungle au magique « Hedwig's Theme» d’Harry Potter, sans oublier le gothique Dracula, ce jeune pianiste improvisera au fil des films qui ont marqué sa jeunesse. Le tout à petits prix, de 1 à 10 euros.

Le réalisateur Jean-Jacques Annaud présentera deux projections de ses films L’Amant et L’Ours, en partenariat avec l’UGC Bordeaux et Talence. D’autres évènements sont à prévoir, avec l’humoriste de France 2 Alex Jaffray, et des introductions musicales avant les séances de films cultes (Gremlins, Les dents de la mer).

Musique pour tous

Diversifier les publics voilà le mot d’ordre du "Festival Ciné-Note". Avec des prix très réduits et des soirées en partenariat avec le CROUS pour l’opération « Opéra en baskets » ,c’est une réelle volonté de rendre accessible à tous l’ONBA. Dans cette démarche, des concerts symphoniques seront retransmis gratuitement en direct dans plusieurs EHPAD, centre de soins et villages sur 5 départements (Creuse, Dordogne, Landes, Lot et Garonne, Gironde) grâce au partenariat avec la start-up Clermontoise « Ici aussi ». Le dispositif de cette start-up nécessite seulement une bonne connexion internet pour accéder au live via une URL en qualité optimale, la liste des organisations participantes (une trentaine de lieux est préssentie) sera dévoilée dans les prochains jours. Olivier Lombardie, espère que le public de cette édition reviendra les « yeux fermés » aux prochaines dates du festival et peut-être même se laisser tenter plus souvent par l'Opéra. Programme complet et billetterie sur les site de l'Opéra de Bordeaux.



Par Margaux Bonfils

Crédit Photo : MB