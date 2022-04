Culture | Les visites des présidents de la République en Périgord retracées dans un livre

13/04/2022 | L'ouvrage intitulé "Quand l'Élysée s'invite à la campagne. Les présidents en Périgord" est paru quelques jours avant le 1er tour des présidentielles, chez "Secrets de pays"

L'homme d'église, Gautier Mornas a co-écrit, avec le journaliste Sébastien Bouwy, de France 3 un livre : « Quand l’Elysée s’invite à la campagne… Les présidents en Périgord ». Publié chez Les Editions Secrets de Pays, à Beaumont, il traite de la grande Histoire et des petites histoires, évoquant les visites successives des présidents de la République française en Dordogne. Au long de ses 300 pages et de ses nombreuses illustrations, de la IIe République à la Ve, cet ouvrage historique, patrimonial mais aussi d’éducation civique est honoré des contributions de François Hollande, Xavier Darcos, Alain Pompidou.

Ils ne sont qu'une poignée de chefs d'État à ne pas s'être rendus en Dordogne, lors de leur mandat. Ces visites de l'hôte de l'Elysée ont donné lieu à un livre co-écrit par l'homme d'église Gautier Mornas, historien de formation et le journaliste de France télévisions Sébastien Bouwy. L'ouvrage Quand l'Elysée s'invite à la campagne, les Présidents en Périgord est paru le 6 avril aux éditions Secrets de pays, une maison locale située à Beaumont du Périgord. Au cours de leurs recherches, les deux auteurs se rendent compte que parmi les 26 présidents de la République, 15 sont venus dans le département, en visite officielle ou privée.

"Cet ouvrage est d'abord le résultat d'un travail de recherches, historiques, documentaires de près de dix-huit mois. C'est une rencontre entre la grande histoire, celle des dirigeants de la France, avec la petite, celle du département et des Périgourdins. Nous avons beaucoup appris", relate le journaliste Sébastien Bouwy. De la IIe République à la Ve, cet ouvrage historique, patrimonial mais aussi d’éducation civique est honoré de la préface d’Emmanuel Macron, ainsi que des contributions de François Hollande, de Xavier Darcos, d’Alain Pompidou et de bien d’autres.

Un livre à visage humain

L'historien de formation et le journaliste ont réuni leurs compétences, pour donner finalement au livre un visage humain. "Ce type de livre n'avait jamais été fait", précise Gautier Mornas. Il aborde de la grande histoire et des petites histoires, évoquant les visites successives des présidents de la République française en Dordogne, tout au long de ses 300 pages et plus de 460 illustrations dont certaines sont inédites.

Le lecteur est ainsi convié à un voyage à travers l'histoire du département de la Dordogne : il y côtoie les hommes politiques connus et pour certains disparus, à travers leurs souvenirs publics et parfois plus personnels de la réception de l'hôte de l'Elysée dans leur département, mais aussi de souvenirs de particuliers qui ont eu la chance de rencontrer un chef d'Etat. Le premier a être venu est le Maréchal Mac Mahon en 1877 à Périgueux. Il y aura Paul Deschanel, Raymond Poincaré, De Gaulle, et plus proche de nous, François Mitterrand, Chirac, Sarkozy, François Hollande, et Emmanuel Macron, en juillet 2018 en pleine affaire Benalla. "Parmi les chefs d'État les plus attachés au territoire, il y a d'abord François Hollande, par sa proximité corrézienne", continue Sébastien Bouwy. "Il est venu avant d'être président et il continue à venir. Mais sinon, viscéralement, François Mitterrand a été celui qui eu la Dordogne, et plus précisément le Périgord vert, dans son coeur jusqu'à la fin." Dans ce livre, Sébastien Bouwy et Gautier Mornas republient d'ailleurs les éloges de l'ancien président socialiste pour le département.

Une séance dédicaces, suivie d'un débat est programmée le 22 avril à Bergerac, place du marché couvert, à partir de 18 h.



Quand l'Elysée s'invite à la campagne, les présidents en Périgord , de Gautier Mornas et Sébastien Mornas, éditions Secrets de Pays, 26 euros.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard