Culture | Lever de rideau sur la saison 2019-2020 de l’ONB

20/05/2019 | « Une saison plus ambitieuse, plus excitante, plus virtuose », pour Paul Daniel, le directeur musical de l’ONBA…

« Une saison exceptionnelle nourrie d’excellence, d’attractivité et de transmission ! » Tels sont les termes qui définissent cette nouvelle saison de l’Opéra National de Bordeaux, pour Fabien Robert, l’adjoint à la culture de la municipalité. Et Laurence Dessertine, présidente de la régie personnalisée de l’ONB de renchérir « cette dernière a été conçue dans un esprit de dialogue et de partage afin d’ouvrir à un très large public cette programmation. Notre ambition reste bien celle d’ouvrir l’Opéra à un public qui n’a pas l’habitude de s’y rendre. » Ainsi, cette année sera marquée par 200 levers de rideaux et plus d’une centaine de spectacles…

C’est donc une saison « exceptionnelle » qui attend le public de l’Opéra National de Bordeaux. Une saison qui débutera le jeudi 19 septembre avec « Les Contes d’Hoffmann » d’Offenbach, une nouvelle production de l’ONB, à l’occasion du 200e anniversaire du compositeur. Sous la baguette de Marc Minkowski, le directeur général des lieux, ce chef d’œuvre inachevé, cet opéra fantastique en trois actes, créé à l’Opéra Comique de Paris en 1881, sera joué à six reprises. Toujours dans le registre de l’Opéra, et parmi toutes les œuvres présentes cette saison, l’ONB interprétera la Trilogie Da Ponte – Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte – en juin. « C’est un véritable exploit de présenter ces trois œuvres, une occasion unique pour nos spectateurs de découvrir ces chefs d’œuvre qu’il est indispensable de venir admirer dans le bon ordre ! » souligne Marc Minkowski.



« Cendrillon » de Prokofiev

Quittons l’opéra pour le la danse avec une saison qualifiée d’« importante » par Éric Quilleré, directeur de la danse de l’ONB. Importante car « nous n’observons que des entrées nouvelles ! Ainsi, nous accueillerons quatre chorégraphes qui ne sont jamais venus à Bordeaux. Aussi, des ballets que nous attendons depuis longtemps se produiront enfin sur notre scène comme « Cendrillon » de Prokofiev avec vingt dates ». Pour son ouverture de saison en octobre, le Ballet de l’ONB offrira trois regards chorégraphiques différents avec « Cacti » du Suédois Alexander Ekman, « Obsidian Tear » de Wayne McGregor et « Ghost » d’Angelin Preljocaj. Et parmi les autres ballets à découvrir, notons la nouvelle production de l’ONB « La Sylphide », en juillet 2020. Symbole du romantisme, créée en 1832 à partir d’un livret du ténor Adolphe Nourrit, le chorégraphe Philippe Taglioni l’avait mis sur pied pour sa fille Marie.



10 ans pour « L’Esprit du Piano »

Du côté des concerts symphoniques de l’ONBA, « la saison se veut plus ambitieuse, plus excitante et plus virtuose », confie Paul Daniel, le directeur musical de l’ONBA. Elle sera également marquée par davantage d’événements à l’auditorium. Une saison très « chargée » donc qui soufflera la dixième bougie de « L’Esprit du Piano » avec des temps forts comme le concert du 21 novembre qui proposera la « Symphonie n°2 » d’Elsa Barraine, le « Concerto pour piano N°2 Opus 21 en fa mineur » de Frédéric Chopin et la « Symphonie en Ré mineur » de César Franck. Ou encore, le récital d’Arcadi Volodos qui interprétera des morceaux de Franz Liszt et de Robert Schumann. Aussi, le festival « Ciné Note » reprendra du service pour la troisième année consécutive, du 18 au 29 mars, avec pour thématique « Monstres et créateurs » et comme invité d’honneur le réalisateur Jean-Jacques Annaud. Un festival dont le coup d’envoi sera donné le 19 mars avec un concert symphonique reprenant les plus grandes musiques de films telles que Les Dents de la Mer, Jurassic Park, La Planète des Singes, Dracula ou encore La Mouche… Enfin, parmi tous les concerts symphoniques à ne pas manquer, le traditionnel Concert de Noël de Radio Classique et le concert d’Halloween pour ne citer qu’eux.



Enfin, ne pas oublier les récitals lyriques et instrumentaux qui nous accompagneront tout au long de cette nouvelle saison, avec notamment le « Chamber Orchestra of Europe » qui interprétera, fin octobre, « Danses slaves OP. 72 » d’Antonin Dvorak et la « Symphonie n°2 Opus 73 en Ré Majeur » de Johannes Brahms. Egalement, la venue de « la plus grande belcantiste de notre temps » Mariella Devia qui chantera, mi-décembre, Bellini, Donizette et Verdi entre autre en compagnie du pianiste Giulio Zappa ; ou encore Matthieu Arama qui interprètera en février un programme autour des musiques des fameux Ballets Russes de Serge Diaghilev, accompagné au piano par Aurélien Pontier.



Pour découvrir toute la nouvelle programmation de l’ONB rendez-vous sur https://www.opera-bordeaux.com



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Roberto Giostra